Topspiel in der Bizerba-Arena: TSG Balingen empfängt individuell top besetzten 1. CfR Pforzheim

1 Sascha Eisele steigt zum Kopfball hoch. Kapitän Matthias Schmitz beobachtet die Szene aus nächster Nähe. Foto: Kara

Der Tabellenführer aus Balingen empfängt am Samstag um 15.30 Uhr den Drittplatzierten 1. CfR Pforzheim. Trainer Murat Isik sagt zum Gegner: „Das ist individuell eine top besetzte Mannschaft.“









Am 18. Februar standen sich die TSG Balingen und der 1. CfR Pforzheim in der Bizerba-Arena bereits gegenüber. Die Eyachstädter spielten damals noch in der Regionalliga und das Duell mit dem Oberligisten war die Generalprobe für den Rückrundenstart. Seit dieser Begegnung, die im übrigen mit 0:3 verloren ging, hat sich in Balingen viel getan.