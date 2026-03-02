Topspiel der Bezirksliga: Torhüter Niklas Uhl von der SGM Deißlingen/Lauffen kriegt ein Sonderlob

Nach dem 2:2 im intensiven Topspiel der Bezirksliga war Felix Schaplewski von der SGM Deißlingen/Lauffen ein wenig zufriedener als Matthias Mauz aufseiten des SV Dotternhausen.
Felix Schaplewski wusste, welcher seiner Akteure sich am Sonntag ein Sonderlob verdient hatte. So sagte er über seinen Torhüter Niklas Uhl: „Ich habe ihn direkt nach dem Spiel umarmt und gesagt, dass er den Punkt für uns heute festgehalten hat.“ Uhl hatte in der bisherigen Saison ein Jobsharing mit Qerim Dinaj betrieben – dieser wechselte in der Winterpause aber zurück zum FV 08 Rottweil.