Topspiel beim SV Zimmern: Knackt die TSG Balingen II das Bollwerk?

Die TSG Balingen II reist am Samstag (14.30 Uhr) als Tabellenführer zum SV Zimmern. Diese stellen die beste Defensive der Liga und sind nur drei Punkte hinter dem Wolf-Team.

Es sind „Highlight-Wochen“ für die samstäglichen Konkurrenten: Philipp Wolf, Coach der TSG Balingen II, freute sich schon nach dem Sieg gegen Ergenzingen (2:1) auf die anstehenden Partien gegen Zimmern, Pfullingen und Empfingen. Auch der SVZ hat mit den Partien gegen die TSG II und den VfL Nagold spannende Aufgaben vor der Brust.

Wolf sagt jedenfalls: „Den Begriff Topspiel würde ich unterschreiben, die Vorrunde ist ja fast vorbei.“ Mit seiner Elf trifft die beste Offensive der Liga (40 Tore) auf das defensivstärkste Team. Erst neun Gegentore hat Zimmern biser kassiert.

Starke Verteidigungsreihen

„Diese Zahl ist schon ein Wort. Wir wissen, dass Zimmern sehr gut verteidigt. Ich gehe von einem engen Spiel aus, in dem Kleinigkeiten entscheiden und das nicht unbedingt 5:3 ausgeht“, rechnet Wolf eher mit wenigen Treffern. Schließlich hat auch sein Team einen Schnitt von weniger als einem Gegentreffer pro Partie.

Beim 2:1 gegen Ergenzingen hatte man in Umschaltmomenten das eine oder andere Problem, was Wolf aber nicht verwundert: „Wir waren schon sehr offensiv aufgestellt. Im Prinzip haben wir was die Feldspieler anbelangt ’8 gegen 8’ in der einen und ’2 gegen 2’ in der anderen Hälfte gespielt. Gegen Zimmern wird die Kontersicherung noch wichtiger werden.“

Das sagt Marc Genter

Deren Coach Marc Genter sagt: „Ich schätze die Balinger sehr stark ein und habe sie am l Sonntag gegen Ergenzingen angeschaut. Wir haben da absoluten Respekt. Sie sind individuell überragend besetzt. Sie spielen einen guten und schnellen Fußball. Balingen ist ein Team, welches man keine vollen 90 Minuten ausschalten kann.“

Nun wieder Spitzenreiter

Erstmals seit dem 3. Spieltag ist die TSG-U23 wieder Spitzenreiter. Wie wird die Mannschaft damit umgehen? Auch Wolf ist gespannt: „Das ist schwierig zu beantworten. Gegen Ergenzingen hatte ich das Gefühl, dass uns das Ergebnis von Empfingen am Tag zuvor eher ein wenig gelähmt hat. Das Warmmachen war auch schon nicht gut. Das Spiel dann trotzdem zu gewinnen, hat sicher mit Qualität und Glück zu tun.“

Kadertechnisch ist einzig der Einsatz von David Haas noch fraglich. Sonst stehen alle Feldspieler zur Verfügung. Zuletzt kamen zudem Simun Birkic, Bastian Maier, Silas Bader und Samuel Schneider von der 1. Mannschaft zum Zug. Wolf lobt: „Alle sind Balinger Jungs, die die U23 kennen. Sie kommen dazu, wollen spielen und geben Gas. So muss das sein.“