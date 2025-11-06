Topspiel beim SV Zimmern: Knackt die TSG Balingen II das Bollwerk?

Die TSG Balingen II reist am Samstag (14.30 Uhr) als Tabellenführer zum SV Zimmern. Diese stellen die beste Defensive der Liga und sind nur drei Punkte hinter dem Wolf-Team.
Es sind „Highlight-Wochen“ für die samstäglichen Konkurrenten: Philipp Wolf, Coach der TSG Balingen II, freute sich schon nach dem Sieg gegen Ergenzingen (2:1) auf die anstehenden Partien gegen Zimmern, Pfullingen und Empfingen. Auch der SVZ hat mit den Partien gegen die TSG II und den VfL Nagold spannende Aufgaben vor der Brust.