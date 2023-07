Bereits zum zwölften Mal wurde am 10. Juli der Branchenaward „Tophotel Newcomer Award“ an die herausragendsten Neueröffnungen des vergangenen Jahres verliehen. Der Restaurant-Weltneuheit Eatrenalin des Europa-Park wurde in der Kategorie Hotel-Gastronomie privat der „Sonderpreis für Erlebnisgastronomie“ verliehen, um die Einzigartigkeit des Konzepts zu würdigen, erklärt der Europa-Park

Welchen Häusern ist es gelungen, Außerordentliches zu leisten? Wer stach aus der Vielzahl an Neu- und Wiedereröffnungen besonders heraus? Mit diesen Fragen haben sich zwei Jury-Runden beschäftigt. Im Fokus standen Kriterien wie Konzept, Architektur, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Marketing. Aus allen Einsendungen konnte die Jury final 23 Nominierte und sieben Gewinner küren. Gehobene Gastronomie, die technische Finesse der „Floating Chairs“ und Multimedia-Inhalte spielen in Eatrenalin in einer Art zusammen, die im DACH-Raum – Deutschland, Österreich und Schweiz – konkurrenzlos sei, betont der Park. Damit sei dem geschäftsführenden Gesellschafter des Europa-Park, Thomas Mack und dem Gastronomie-Experten Oliver Altherr, CEO von Marché International, zweifelsohne eine besondere Innovation gelungen, urteilt die Jury.

Internationales Küchenteam kredenzt Essen passend zur jeweiligen Szene

Seit November 2022 biete Eatrenalin in Rust eine einzigartige Genussreise. Das Restaurant vereine neben gastronomischer Spitzenleistung ein eindrucksvolles Zusammenspiel von visuellen, akustischen und haptischen Eindrücken – alle Sinne werden berührt. Das internationale Küchenteam, bestehend aus dem niederländischen Küchenchef Ties van Oosten, der französisch-österreichischen Chef Pâtissière Juliana Clementz und dem spanischen Gastronomieexperten Pablo Montoro kredenzt in den Gerichten moderne und internationale Einflüsse, passend zum jeweiligen Ambiente der Szenerie.

Nigiri mit Shiso und frischem Wasabi Foto: Europa-Park

„Unsere Vision war es, das aufregendste Restauranterlebnis der Welt anzubieten. Die Resonanz unserer Gäste und auch diese tolle Auszeichnung zeigen, dass wir den Nerv der Zeit getroffen haben. Herzlichen Dank“, so Thomas Mack.