1 Die Schwarzwaldstube im Zuhause auf Zeit – dem Temporaire der Traube Tonbach. Foto: Riis

Die Restaurant-Bestenliste "La Liste" für 2022 wurde in Paris vorgestellt. Während der Spitzenplatz aus 1000 Gourmetadressen weltweit erneut an das Pariser Restaurant Guy Savoy geht, bleibt die Schwarzwaldstube der Traube Tonbach das bestbewertete deutsche Restaurant. Darüber informiert das Hotel in einer Pressemitteilung.















Link kopiert

Baiersbronn - Seit 2016 verbessert sich die Gourmetadresse der Traube Tonbach kontinuierlich: Nach Rang fünf 2017 und 2018 folgte 2019 Rang vier. Im internationalen Vergleich für 2022 gelingt Küchenchef Torsten Michel mit 99 von 100 möglichen Punkten nun der Sprung auf Rang zwei in der weltweiten Gesamtauswertung des "Guide der Guides". Den ersten Platz der aggregierten Weltrangliste hält im fünften Jahr in Folge der französische Spitzenkoch Guy Savoy vom gleichnamigen Restaurant in Paris.

Lesen Sie auch: Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche in Spitzenhotellerie

Wertschätzung als Motivation

"In den aktuell für die Gastronomie und den Tourismus so herausfordernden Zeiten ist jede Wertschätzung als Motivation für unsere Mitarbeiter wichtig. Renommierte Auszeichnungen wie die von ›La Liste‹ zeigen, dass ihre Arbeit gesehen und schätzt wird", wird Hotelier Heiner Finkbeiner in der Mitteilung zitiert. Der Inhaber der Traube Tonbach nahm die Auszeichnung stellvertretend für sein Restaurantteam in Paris entgegen. Die Veranstaltung im französischen Außenministerium im Quai’Orsay fand im Beisein von Preisträgern und ausgewählten Grand Chefs unter 2G-Plus-Bedingungen statt. Die Schwarzwaldstube teilt die zweitbeste Punktzahl im Ranking mit sieben weiteren Spitzenrestaurants weltweit – darunter berühmte Feinschmeckeradressen wie das New Yorker Le Bernardin.

In bester Gesellschaft

"Wir sind auf Rang zwei in bester Gesellschaft von ausgezeichneten Kollegen", freut sich Torsten Michel, Küchenchef der Schwarzwaldstube, über die gute Platzierung. Ausgewertet werden für "La Liste" nicht nur Guides wie der Michelin sondern unter anderem auch Bestenlisten von Magazinen

Gala in Donaueschingen

Es gibt noch einen weiteren Grund zur Freude in Baiersbronn. Im Ranking der "101 besten Hotels in Deutschland" kommt die Traube Tonbach auf Rang zehn, das Hotel Bareiss auf Platz 19. Die Traube Tonbach wurde außerdem mit Platz zwei in der Kategorie Kulinarik ausgezeichnet. Die Gala fand im Öschberghof in Donaueschingen statt. Sebastian Finkbeiner hat die Auszeichnung für die Traube entgegengenommen.