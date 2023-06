Der Seelbacher Sonnwendlauf am 23. Juni zieht nicht nur Hobbyläufer an, sondern auch Spitzenathleten. Die Marathon-Team-Europameisterin Rabea Schöneborn hat ihre Teilnahme angekündigt. Bei dem Lauf im Schuttertal geht sie nach langer Verletzungspause wieder auf die Strecke.

Wenn der Startschuss zum 17. Seelbach Sonnwendlauf am Freitag, 23. Juni, ertönt, dürfen sich alle Besucher am Streckenrand auf den Auftritt einer deutschen Spitzenläuferin freuen: Mit Rabea Schöneborn vom SCC Berlin hat die amtierende Marathon-Europameisterin und Deutsche Meisterin mit der Mannschaft ihren Start angekündigt. Gleichzeitig soll der Lauf ihr Comeback nach langer Verletzungspause werden.

„Durch eine Operation musste ich leider zehn Wochen pausieren“, erklärt Schöneborn. Erst vor Kurzem konnte sie wieder ihre erste Elf-Kilometer-Einheit absolvieren, so die 29-jährige Athletin: „Wirkliches Tempotraining wird vor dem Start in Seelbach nicht möglich sein.“ Schöneborn hofft, dass in Seelbach alles wie geplant klappt, denn sie habe „sehr viel Positives über die Veranstaltung und die tolle Stimmung beim Sonnwendlauf gehört und hoffe deshalb sehr, dass alles wie geplant klappt“.

Ihre persönliche Bestleistung über zehn Kilometer – aufgestellt im März vergangenen Jahres bei einem Lauf in Berlin – steht bei 32 Minuten und 54 Sekunden. Laut einer Mitteilung des TV Seelbach liegt im Vergleich der 2015 von Svenja Abel aufgestellte Sonnwendlauf-Streckenrekord bei den Frauen bei 34 Minuten und 49 Sekunden. Doch Schöneborn dämpft allzu hohe Erwartungen auf eine neue Spitzenzeit: „Nach meiner Verletzung ist es für mich erst einmal wichtig, wieder schmerzfrei in den Rhythmus zu kommen.“ Aber auch wenn die Europameisterin in Seelbach keinen neuen Rekord aufstellt, könnte der Sonnwendlauf mit seinen zehn Kilometern ihr helfen, wieder ihre volle Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Denn die Olympia-Teilnahme ist laut Schöneborn ihr klar formulierte Ziel: „Darauf arbeite ich in den nächsten Monaten hin, im Herbst ist ein Marathon geplant. Die deutsche Konkurrenz ist sehr stark und es gibt eben nur drei Startplätze für Olympia.“ Die olympische Norm allein wird also nicht reichen, sie muss sich gleichzeitig einen Platz unter den Top Drei in Deutschland sichern, um sich den olympischen Traum zu erfüllen. Seelbach soll auf dem Weg dorthin eine nächste Zwischenetappe sein.

Männer-Sieger von 2019 tritt beim Lauf wieder an

Zwar fühlt sie sich über die Marathon-Distanz am wohlsten, doch sie baut ab und an auch eine kürzere Strecke in ihren Laufplan ein: „Die zehn Kilometer laufe ich auch ganz gerne. Es macht Spaß, schnell zu laufen. Außerdem kann ich dabei auch sehr gut an meiner Grundschnelligkeit arbeiten.“

Die Freude beim Veranstalter ist groß

Bei den Organisatoren vom beim TV Seelbach ist die Freude über die geplante Teilnahme der Europameisterin in Seelbach auf jeden Fall schon einmal groß: „Wir freuen uns riesig. Dass eine namhafte Athletin wie Rabea Schöneborn beim Sonnwendlauf an den Start gehen möchte, ist eine tolle Auszeichnung für alle, die sich Jahr für Jahr mit so viel Herzblut für die Ausrichtung dieser Großveranstaltung einsetzen“, äußerte sich Orga-Chef Thomas May.

Auch in der Herrenkonkurrenz dürfte beim Sonnwendlauf Spannung angesagt sein: Norman Junker (Running Team Ortenau), Sieger von 2019, hat ebenso seinen Start erklärt wie der Vorjahresdritte Dominik Haberstroh.

Info – Anmeldung noch möglich

Bis zum Sonntag, 18. Juni, ist das Online-Meldeportal für den Sonnwendlauf unter www.sonnwendlauf-seelbach.de geöffnet. Laut den Veranstaltern garantiert eine Voranmeldung für den Hauptlauf oder die Staffel neben der Startberechtigung auch eine personalisierte Startnummer und eine Startertüte mit Überraschungen. Laut der Ankündigung gibt es zudem für die ersten 275 Voranmeldungen für die Kinder- und Bambiniläufe ein Shirt, ebenso wie für alle Voranmelder im Charity Run-Benefizlauf. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag ab 16.30 Uhr und für die Kinder- und Bambiniläufe von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der Seelbacher Sporthalle möglich.