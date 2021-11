TOP10 in Balingen

1 Ungeimpfte benötigen seit Mittwoch in immer mehr Fällen einen PCR-Test. Foto: Murat

Für einen PCR-Test zwischen 50 und 150 Euro bezahlen? Nicht so in der Diskothek TOP10 in Balingen, die vergangene Woche eine besondere Aktion gestartet hat: einen Party-PCR-Test – für 20 Euro.















Link kopiert

Balingen - Für einen PCR-Test zwischen 50 und 150 Euro bezahlen? Nicht so in der Diskothek TOP10 in Balingen, die vergangene Woche eine besondere Aktion gestartet hat: einen Party-PCR-Test – für 20 Euro.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Am Donnerstag, Freitag und Samstag konnten Termine online gebucht werden, das Ergebnis lag am Folgetag zwischen 18 und 22 Uhr auch gleich vor und war für 48 Stunden gültig. "Der Andrang war sehr groß", berichtet Betriebsleiter Martin Wagner von einem erfolgreichen Start. "Das hat mich überrascht. Ich war nämlich skeptisch, ob das Angebot angenommen wird."

Es sollte vor allem den eigenen Clubbesuchern zugute kommen, aber auch allen, die geplant hatten, Veranstaltungen zu besuchen, essen oder ins Hallenbad zu gehen. "Wir wollten mit der Aktion auch den Kulturveranstaltern und den Gastronomen helfen", erklärt Martin Wagner.

Situation für die Diskotheken-Betreiber durch Warnstufe verändert

Mit der Einführung der Warnstufe am Mittwoch hat sich die Situation für die Diskotheken-Betreiber jedoch verändert: Zutritt haben jetzt nur noch Geimpfte und Genese. Doch den 20-Euro-PCR-Test gibt es weiterhin, Termine können donnerstags und freitags gebucht werden, obwohl die Finanzierung "auf unsere eigene Kappe geht" und nicht durch Subventionen gedeckt sei. "Bis zum 19. November ist freigeschaltet", kündigt Wagner an. Danach werde über eine Fortführung entschieden.

In Sachen Schnelltests ist eine Entscheidung schon gefallen. Diese wurden ab März im TOP10-Testzentrum angeboten, sind nun aber eingestellt. "Sie wurden kaum noch angenommen", erklärt Wagner den Schritt. Es sei zu kostspielig gewesen, für die wenigen Interessierten Personal bereitzustellen.