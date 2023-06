1 Hat auch im abschließenden Derby gegen den TSV Trillfingen getroffen: Pietro Fiorenza. Foto: Kara

Mittlerweile ist Pietro Fiorenza 33 Jahre alt, doch wie bei gutem Wein, so ist es auch bei guten Torjägern - sie werden mit den Jahren immer besser. Mit 24 Toren in 25 Spielen hat sich der Deutsch-Italiener in Reihen des TSV Straßberg die Torjägerkrone in der Landesliga Staffel IV aufgesetzt.









Insgesamt hat der TSV Straßberg eine starke Saison gespielt. Die Mannschaft von Trainer Stefan Bach erreichte am Ende einen ausgezeichneten sechsten Tabellenplatz. Großen Anteil daran hatte Torjäger Pietro Fiorenza, der erst seine erste Saison im Trikot der Straßberger spielt. Trotz eines Leistenbruchs im Oktober und einiger verpasster Spiele hält der sympathische Goalgetter am Ende die Torjägerkanone mit 24 Toren in 25 Spielen in der Hand.