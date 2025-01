Top-Talente und WG-Partnerinnen: Rosina Schneider und Sandrina Sprengel verbindet mehr als der Sport

1 Rosina Schneider (links) und Sandrina Sprengel machen es sich auf dem Sofa in der gemeinsamen WG gemütlich. Die beiden Athletinnen sind sehr gut befreundet. Foto: privat

Sandrina Sprengel aus Grosselfingen und Rosina Schneider aus Wiesenstetten zählen zu den größten Nachwuchs-Talenten in der deutschen Leichtathletik. Wir haben die beiden – die mittlerweile zusammen in einer WG leben – in Stuttgart getroffen. Es entwickelte sich ein kurzweiliges und hochspannendes Gespräch.









2. Januar, kurz vor 16 Uhr: Ich erreiche den Olympia-Stützpunkt Stuttgart, gelegen direkt im Schatten der MHP-Arena des VfB Stuttgart. Rosina Schneider empfängt mich bereits vor der Halle. „Wir haben hier im Internat gelebt. Wenn der VfB ein Tor geschossen hat, war das nicht zu überhören“, berichtet sie schmunzelnd. Während sie ihr Trainingspensum für diesen Tag schon erledigt hat, ist Sandrina Sprengel in einer Ecke der riesigen Halle noch voll in Aktion. Die Siebenkämpferin donnert Speer um Speer an die Wand.