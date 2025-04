Top-Sound-Music in Lützenhardt

1 Die „Top-Sound-Music“ freut sich tanzende Gäste. Foto: Top-Sound-Music

Tanz, Kaffee und Kuchen-Genuss bei der beliebte Tanzveranstaltung mit der „Top-Sound-Music" unter neuem Namen.









Zu Tanz, Kaffee und Kuchengenuss lädt die beliebte Formation „Schwarzwälder-Top-Sound-Music“ auch in diesem Jahr wieder in das Haus des Gastes in Waldachtal-Lützenhardt ein.