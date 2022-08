1 Patricia Kelly singt über das, was sie bewegt. Am 12. August tritt sie in Oberndorf auf. Foto: Sandra Ludewig

Oberndorf - Mit der Kelly Family füllt sie ganze Arenen, solo darf es auch gern eine kleinere Bühne abseits der großen Städte sein – am 12. August eröffnet Patricia Kelly den Klosterhofsommer in Oberndorf. Im Interview erzählt sie, wie sie ihren Vater mit fünf Jahren überredete, mit auf Tour zu dürfen, wie sie mit Schicksalsschlägen umgeht und an welchen Auftritt in der Region sie sich noch genau erinnert.