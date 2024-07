Pünktlich zum Ferienstart lädt das Wetter zum Baden ein. Die Ortenauer haben dabei die Qual der Wahl: Die Online-Übersicht des Landes verspricht jede Menge Badestellen mit einwandfreier Wasserqualität.









Link kopiert



In den meisten Badeseen im Land kann auch in diesem Sommer bedenkenlos geplanscht werden – in der Ortenau sogar in ausnahmslos allen. Das geht aus der aktuellen „Badegewässerkarte“ Baden-Württemberg im Internet hervor. Dort sind Infos zu den im vergangenen Jahr hygienisch überwachten Badestellen zu finden.