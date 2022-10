1 In rosigem Licht zeigt sich der Kreis Rottweil die Tage. Mit Platz 60 holt er im Zukunftsatlas 2022 eine Top-Platzierung. Foto: Herrmann

Der Kreis Rottweil räumt voll ab und darf sich zu Recht auf die Schulter klopfen. Im Zukunftsatlas 2022 belegt der Kreis Platz 60. Wir überprüfen, wie das Ranking zustandekommt.















Kreis Rottweil - 360 "Konkurrenten" konnte der Kreis Rottweil im Ranking hinter sich lassen. Der Zukunftsatlas des Unternehmens Prognos erscheint alle drei Jahre und vergleicht seit dem Jahr 2004 die Zukunftsfestigkeit deutscher Regionen. In diesem Jahr sind 400 Kreise und kreisfreie Städte gegeneinander angetreten. Es geht um die Krone Deutschlands und der Kreis Rottweil mischt auch in diesem Jahr wieder oben mit. Schon 2019 konnte er mit Platz 77 ein sehr achtbares Ergebnis erzielen.

Es sind 29 Indikatoren wichtig

Das europäische Zentrum für Wirtschaftsforschung und Strategieberatung Prognos legt der Bewertung insgesamt 29 makro- und sozioökonomische Indikatoren zu Grunde. Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, was darunter zu verstehen ist: Die 29 Indikatoren beeinflussen laut Prognos maßgeblich die Zukunftsaussichten einer Region. Steht ein Kreis also bei einem der Werte schlecht dar, wirkt sich das natürlich negativ auf das Ranking aus.

Zusätzlich sind die Indikatoren vier verschiedenen Bereichen zugeordnet – Demografie, Arbeitsmarkt, Wettbewerb und Innovation sowie Wohlstand und soziale Lage. So weit so gut, doch was gibt es noch zu beachten?

Thema der Nachhaltigkeit fällt noch immer hinten runter

Es ist wichtig, dass die Daten vergleichbar für alle 400 "Teilnehmer" vorliegen. Deswegen, erklärt Prognos auf der Homepage, können auch keine Daten zur Nachhaltigkeit berücksichtigt werden, da bis heute immer noch nicht alle 400 Regionen diese einheitlich erheben. Ein wichtiger Aspekt der Theorie fehlt jetzt noch: Die 29 Indikatoren sind in Stärke- und Dynamik-Indikatoren unterteilt. Die Stärke-Indikatoren (Gewichtung 1) beschreiben den Ist-Zustand eines Kreises, also die Standortstärke. Die Dynamik-Indikatoren (Gewichtung 0,5) bilden wiederum ab, wie sich die Region im Zeitverlauf entwickelt hat. Vor allem die Dynamik-Indikatoren machen eine noch bessere Platzierung des Kreis Rottweil zunichte.

Niedrige Verschuldung kommt Rottweil zugute

Besonders gut schneidet Rottweil in insgesamt sechs Indikatoren ab. Vor allem hervorzuheben ist die niedrige Verschuldung mit 146 Euro je Einwohner (deutschlandweit 1534 Euro). Die hohe Anzahl von Beschäftigten in Zukunftsbranchen wie den IT- und Telekommunikationsdienstleistungen (Platz 10) sowie die hohe Fertilitätsrate (Platz 34). Die Rate gibt an, wie viele Kinder eine Frau anhand der aktuellen Geburtenrate in ihrem Leben gebärt. Hinzu kommt die hohe Kaufkraft (Platz 73) und die nahezu herrschende Vollbeschäftigung (Arbeitslosenquote: Platz 65).

Die Vergangenheit zieht den Kreis runter

Nun zu den Schwächen: Der Kreis Rottweil hat in den Jahren 2018 bis 2022 mit einer stark gestiegenen Arbeitslosenquote zu kämpfen (Platz 370). Auch das BIP ist in den vergangenen Jahren unterdurchschnittlich gestiegen.

Nach etwas Rechnerei steht am Ende also Platz 60. Eine Top-Platzierung, wie auch Prognos erklärt. Der Kreis landet damit in der dritthöchsten von insgesamt acht Klassen. Ein Ergebnis, auf das man definitiv stolz sein kann. Das Unternehmen weist jedoch darauf hin: "Der Zukunftsatlas hat nicht den Anspruch, die Lebensqualität und die Zufriedenheit oder die Attraktivität von Regionen aus Sicht der Bürger zu erfassen. Es spiegelt lediglich die Einordnung im Vergleich mit anderen Kreisen in Deutschland auf Basis der uns verfügbaren Daten."

Der Südwesten räumt ab

Fazit: Der Kreis Rottweil ist also für die Zukunft gut gerüstet und das obwohl der ländliche Raum gerne belächelt wird. Doch nicht nur der Kreis Rottweil liegt in der Spitzengruppe des Rankings. "Viele Kreise im Südwesten sind historisch strukturell sehr gut aufgestellt und verfügen über eine starke Wirtschaft mit zahlreichen Top Unternehmen", sagt Prognos bezüglich vieler guter Platzierungen im Südwesten.

Der einzelne Bürger kann nur wenig machen

Der Kreis Rottweil ist im Land also "nur" einer von vielen. Zeit, um den Kreis noch weiter nach vorne zu bringen, doch das ist für den einzelnen Bürger gar nicht so einfach. "Als einzelner Bürger kann man dafür konkret wenig tun, da das Ranking auf wirtschaftlichen bzw. sozioökonomischen Indikatoren aufbaut", erklärt das Unternehmen. Wem die Probleme sowie Potenziale der Region jedoch bekannt seien, könne sich politisch, ehrenamtlich sowie hauptberuflich für eine weitere Verbesserung einsetzen, sagt Prognos. Somit bleibt abzuwarten, wie der Kreis Rottweil 2025 abschneidet und ob sich die Ergebnisse bis dahin bewahrheiten.