Auch der Park im Fokus Besuchertag in der Freudenstädter Waldlust am Sonntag

Spannende Einblicke und überraschende Eindrücke verschaffen in ein Kulturdenkmal von Rang – das will auch wieder der kommende Besuchertag im Grandhotel Waldlust am Sonntag, 16. März, von 13 bis 17 Uhr.