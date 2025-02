Top Leistungen in Balingen: Diese 212 Sportler wurde von der Stadt ausgezeichnet

10 212 Sportler wurden für ihre herausragenden Leistungen im Jahr 2024 geehrt. Foto: Stadt Balingen

Ausgezeichnet wurden die Sportler für besondere Verdienste um den Sport sowie mit der Sportlermedaille in Gold, Silber und Bronze sowie Urkunden in der Stadthalle Balingen.









Link kopiert



„Sport ist mehr als nur körperliche Bewegung, Sport vereint“, begann Oberbürgermeister Dirk Abel seine Rede am Donnerstagabend in der Stadthalle Balingen. „Er führt Menschen unterschiedlicher Herkunft und Generationen zusammen.“ Mit ihren herausragenden Leistungen im Jahr 2024 auf regionaler, nationaler und sogar internationaler Ebene hätten die insgesamt 2021 Sportler aus Balingen und den Ortsteilen zudem ihrer Heimat alle Ehre gemacht. Ihnen gab der Oberbürgermeister mit auf den Weg: „Geben Sie das was sie gelernt haben auch an künftige Generationen weiter damit sie von diesen Erfolgen auch lernen und profitieren dürfen.“