Nagold - "Verändere Deine Welt" – kein schlechtes Motto für den Berufseinstieg. Auf jeden Fall aber verändert der Berufseinstieg die Welt von Jugendlichen. Nur: wo einsteigen? Viele hundert junge Leute haben sich bei der Top-Job-Ausbildungs-und-Studienmesse potenzielle Arbeitgeber angesehen. Rund 90 Unternehmen aus der Region zeigten, was sie dem Nachwuchs zu bieten haben. Zum Beispiel als Landschaftsgärtnerin bei Bühlers Gartenwelt in Nagold. Das Unternehmen hat mit dem Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau im Außenbereich der Messe für ihre "weltverändernden" Berufe geworben.

Schweres Gerät im Außenbereich

Das meiste spielte sich in der Stadthalle ab, vieles in der Tiefgarage Innenstadt Nord und draußen auf dem Platz vor der Stadthalle. Da waren die großen Sachen: Bagger und Schaufellader für die Landschaftsgärtner, die Trucks für die Logistiker, die Beratungsmobile von Bundeswehr und Südwestmetall sowie ein riesiger orangener Traktor mit allerlei Anbauten, der wahrscheinlich so manches Jungenherz (und viele Mädchenherzen) höher schlagen ließ. Der Traktor im Wert von 250 000 Euro gehört zur Straßenmeisterei Nagold. "Straßenmeister/in" heißt der Beruf, wo man für freie Fahrt sorgt, im Winter mit Räumen, im Sommer mit Mähen und Instandhalten. "Wir bilden immer aus", sagte Dienststellenleiter Michael Götz.

Interesse steigt wieder

Wie das Leben der Straßenmeisterin spielt sich auch das Leben des Forstwirts überwiegend draußen ab. Der Landesbetrieb Forst (ForstBW) hatte sein Zelt gleich neben der Straßenmeisterei aufgeschlagen. "Glücklicherweise ist das Interesse wieder gestiegen", so Forstwirtschaftsmeister Jens Debertshäuser, der die Ausbildung am Stützpunkt Calmbach von ForstBW leitet. Für die Leute im Forst gibt es wohl auch viele große Maschinen – aber Waldarbeit bleibt eben schwere Arbeit.

Schwere Arbeit als Maurer oder Polier leisten auch die Leute auf dem Bau. Schwere Arbeit leisten dort sogar die Leute, die neues Personal gewinnen müssen und machen daher entsprechend attraktive Angebote. "Wir bieten immer Praktika mit guter Betreuung", wirbt Uwe Eitelbuß von Seele Bau in Eutingen.

"Mal was anderes"

Einer, der Maurer gelernt hat, ist Raphael Schulz. Jetzt aber will er "mal was anderes" machen und hält sich zusammen mit seiner Begleiterin Samantha Kecaj am Stand von Pfalzgraf auf. Irina Radaz aus der Personalabteilung berät. Vanessa Gänßle erläutert, was eine Fachkraft für Lebensmitteltechnik macht. "Anlagensteuerung ist auch für Jungs interessant, nicht nur Kuchen backen", erst recht wenn am Ende des Tages 22 000 Kuchen herausgekommen sind. Natürlich konnte man am Stand von Pfalzgraf welche probieren.

Plattform auch für Auszubildende

Am Stand von Wackenhut probiert Panagiotis Avgeros gerade einen Fahrsimulator. Justin Hofmann betreut ihn. Hofmann ist selbst Auszubildender als Kaufmann für Digitalisierungsmanagement bei dem Nagolder Mobilitätsdienstleister. "Top Job" ist auch ein Forum der Auszubildenden selbst. Da zeigen sie, was sie lernen, dar zeigen sie denen, die vor dem Schulabschluss stehen, was sie schon können. Daher sind viele Informationsstände mit "Azubis" besetzt.

Vertrauen zahlt sich aus

Zum Beispiel bei Veyhl. Da steht ein mannshohes Kranmodell – ein Azubiprojekt, um das sich eine Menge Leute scharen. Der Kran ist in Teamarbeit von Produktdesignern, Elektronikern und Mechatronikern entstanden. "Wenn man den jungen Leuten etwas zutraut, kommt richtig viel dabei heraus", sagt Bernhard Walz, Ausbilder für Elektronik und Systeme.

Wer eher einen sozialen Beruf ergreifen möchte, fand in der Tiefgarage zahlreiche Anregungen, wie die der Bruderhausdiakonie oder die des Seniorenzentrums Emmaus. Die Bundespolizei warb dort, ebenso wie die Landespolizei. "Wir bieten in Nagold, Freudenstadt und Pforzheim interessante Praktika mit einem bunten Programm", beispielsweise Verkehrspolizei, Hundestaffel und Zuschauen beim Schießtraining, erzählt Andreas Reuster, Einstellungsberater beim Polizeipräsidium Pforzheim/Calw.

Azubis verteilen Flyer

Einen interessanten Beruf gefunden, und zwar in einem genau so relevanten Bereich, haben Tanja Schröder und Robert Kern. Sie "lieben Lebensmittel" und lernen bei Edeka Rentschler Einzelhandelskauffrau beziehungsweise -kaufmann. Jetzt stehen sie am Stand und verteilen Informationsflyer ("Bewirb Dich jetzt"), Notizblöcke und Kugelschreiber.

Es gab kleine Infostände wie der von Edeka, und große Stände wie der von Rolf Benz. Das Unternehmen präsentierte sich mit einer großen Sitzgruppe und zeigte seine Ausbildungsmöglichkeiten, darunter das Berufsbild "Polster- und Dekorationsnäher (m/w/d)". Passend dazu wirbt Rolf Benz mit dem Spruch: "Polstere Dir Deine Zukunft". Vielleicht auch kein schlechtes Motto für den Berufseinstieg.