Top Job-Messe Freudenstadt: Ein „Markt der Möglichkeiten“ für die Besucher

1 Einige Handwerker mit dem Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Freudenstadt, Lennart Nöller (links). Foto: Monika Schwarz

Zwei Tage lang stand das Kur- und Kongresszentrum ganz im Zeichen der Ausbildung. Mit fast 80 Ausstellern war bei der Top Job-Ausbildungs- und Studienmesse fast die gesamte Bandbreite an Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis abgedeckt.









Nach einem eher etwas verhaltenen Auftakt am Mittwochabend steppte bei „Top Job“ am Donnerstag der Bär. Schulklassen aus dem ganzen Landkreis waren bereits am frühen Vormittag angereist, um sich bei der größten regionalen Ausbildungsmesse im Landkreis über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Und davon – so jedenfalls der Eindruck an den Ständen – gibt es aktuell mehr als genug.