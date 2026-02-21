Top Four in München: Bayern-Basketballer verpassen erneut Pokal-Finale

Das ist eine faustdicke Überraschung! Der große Favorit Bayern München verpasst wie im Vorjahr das Pokal-Finale im Basketball. Der erste Titel der Saison ist damit futsch.
München - Favorit Bayern München ist beim Top Four um den Pokal der Basketball-Bundesliga überraschend im Halbfinale ausgeschieden. Der deutsche Meister verlor im heimischen SAP Garden gegen die BMA 365 Bamberg Baskets nach Verlängerung mit 97:103 (83:83, 36:34) und verpasste damit wie im Vorjahr den ersten Titel der Saison. Bester Werfer bei den Franken war Ibi Watson mit 24 Punkten, bei den Bayern kam Nenad Dimitrijevic ebenfalls auf 24 Zähler.