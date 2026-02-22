Top Four in München: Bambergs Basketballern gelingt Pokal-Coup - Frust bei Bayern

Damit hatten die Wenigsten gerechnet! Bambergs Basketballer holen sich den Pokal. Der einstige Seriensieger bezwingt erst Bayern und dann Alba.
München - Die BMA365 Bamberg Baskets haben zum siebten Mal den Pokal der Basketball-Bundesliga gewonnen. Die Franken setzten sich in München in einem packenden Finale gegen Alba Berlin mit 74:72 (36:37) durch und holten damit den ersten Titel seit sieben Jahren. "Wir sind überglücklich, dass wir das für die Fans holen konnten. Mir ist egal, wie wir das geschafft haben. Hauptsache wir haben es geschafft", sagte Bambergs Coach Anton Gavel. Der frühere deutsche Nationalspieler hatte bereits als Spieler mit Bamberg den Pokal gewonnen.