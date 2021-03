1 Viele Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis haben einen offiziellen Instagram-Account. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa

Welche Neuigkeiten gibt es in den Kommunen, welche Ausflugsziele sind sehenswert, welche Veranstaltungen finden statt, sobald die Pandemie vorbei ist? Mehrere Gemeinden und Städte in der Region nutzen Instagram, um Bewohner und Touristen auf dem Laufenden zu halten. Wir stellen in unserer Serie die top Accounts aus jedem Landkreis vor.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Für unsere Auswahl haben wir die offiziellen Accounts der Städte, Gemeinden und Landkreise verglichen. Entscheidend war dabei, ob der Account noch aktiv betrieben wird sowie die Zahl der Abonnenten.

Die Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis sind auf dem ersten Blick sehr präsent auf Instagram vertreten. Gleich sieben Accounts haben bereits die 1000-Abonnenten geknackt. Diese stellen wir hier vor.

Donaueschingen

Die "offizielle Seite der Stadt an der Donauquelle", donaueschingen.de, hat 2139 Abonnenten (Stand: 10. März) und 90 Beiträge. Diese zeigen mit vielen Landschaftsfotos Donaueschingen und Umgebung. Im Feed dominieren besonders Bilder von den Wahrzeichen der Stadt, zum Beispiel die Donauquelle, die Fürstlich Fürstenbergische Parkanlage oder die Innenstadt.

In den Beiträgen nennen die Betreiber des Accounts meistens, was auf den Bildern zu sehen ist, welche Besonderheiten diese Orte haben sowie Hintergrundinformationen. Auch Rad- oder Wanderwege wie der Start des Donauradwegs werden präsentiert.

Storys oder IGTV-Videos gibt es allerdings keine. Dafür weist die Plattform auf die Aktion #donauerleben hin. Unter diesem Hashtag können User Fotos und Beiträge über Donaueschingen posten.

Rein informelle Beiträge, die über die Landschaftsfotos hinsausgehen, gibt es ebenfalls keine.

Triberg

Rückblicke auf die Fasnet der vergangenen Jahren sieht man beim Betrachten des Instagram-Accounts triberg.de als Erstes. Der Plattform der Stadt folgen 1896 User. Seit Ende 2015 wurden allerdings nur 26 Beiträge gepostet - davon sechs mit Bezug zur Fastnet.

Einige Beiträge sind außerdem Reposts von anderen Seiten, beispielsweise dem Haus der 100 Uhren. Die User erfahren in den Posts, welche Wahrzeichen der Stadt auf den Fotos zu sehen sind, und teilweise auch Hintergrundinformationen zu den Plätzen.

Die Seite dient wohl dem Tourismus. Weitere Informationen für die Bürger, aber auch Wanderwege, Ausflugstipps oder Ähnliches sind nicht zu finden. Storys oder IGTV-Videos sind ebenfalls nicht vorhanden.

Villingen

1419 User folgen der Instagram-Seite villingen.original. In den Beschreibungen der 149 Beiträgen steht meistens nichts außer dem Hashtag #villingen. Nur manchmal sind in den Posts die Orte markiert. Ist dies nicht der Fall, erfährt man nicht, wo die Bilder aufgenommen worden sind. Auch sonstige Hintergrundinformationen zu den Orten und Plätzen fehlen.

Die Motive zeigen alles rund um Villingen: Innenstadt, Umgebung, Fasnet, Wahrzeichen, Geschäfte oder Firmen. Wer vorher noch nie in Villingen war, bekommt durch die vielen unterschiedlichen Impressionen einen guten Eindruck von der Stadt.

Der Account dient daher dem reinen Posten von Fotos. Informationen erhalten die Bürger dadurch nicht. Storys oder Videos sind keine zu finden.

Blumberg

Die Plattform der stadt_blumberg dient hingegen nicht nur dem Posten von Landschaftsfotos. In 110 Beiträgen erhalten die 1161 Abonnenten aktuelle Informationen der Stadtverwaltung, Aktionen und Neuigkeiten oder Wanderwege. Rein landschaftliche Bilder sind selten im Feed zu finden.

Die Stadt hat bereits mehrere Storys archiviert. Übersichtlich sind diese aufgelistet in den Kategorien "News", "Onlineshop" und "Wandern". IGTV-Videos sind nicht abgespeichert, dafür wurde als Letztes im Feed ein Video zu einer diesjährigen Aktion gezeigt: Mehrere Fastnachtsvereine aus Blumberg haben dieses Jahr bei der "Jerusalema-Challenge" mitgemacht. Auf der Insta-Plattform ist ein kleiner Auszug des Videos zu sehen.

Hüfingen

"Immer was los!" soll in Hüfingen sein, verkündet die Seite stadt_huefingen. 1099 Abonnenten folgen der Seite mit den 81 Beiträgen. Diese dienen hauptsächlich der Übermittlung von Informationen: beispielsweise zur Corona-Pandemie, Neuigkeiten, Aktionen der Stadt, Vorstellung von Geschäften und Gastronomien, Ferientipps sowie neue Wander- und Radwege. Zwischendurch tauchen im Feed einige landschaftliche Bilder auf.

Die Betreiber der Plattform haben bereits mehrere Storys archiviert. Diese sind in den Kategorien "Highlights", "Stadtansichten, "Corona-Infos", und "Südbaar handelt" zu finden.

In den IGTV-Videos bekommen die User einen Einblick in die Hüfinger Fasnet 2020 sowie in Unternehmen, die sich kurz vorstellen. Dazu finden sich im Feed noch mehr Vorstellungsvideos von lokalen Händlern. Diese sollen dadurch in der Pandemie unterstützt werden, ist in den Beiträgen erklärend zu lesen.

Bad Dürrheim

1049 Abonnenten folgen dem Account bad_duerrheim. Dieser zielt mit seinen 124 Beiträgen wohl mehr in Richtung Tourismus und zeigt in den Posts viele Impressionen aus der Stadt. Gleichzeitig verbreitet der Betreiber Informationen und Neuigkeiten über die Plattform - von Veranstaltungen über Updates zur Corona-Pandemie bis hin zu Aktionen der lokalen Einrichtungen und Geschäfte.

Da Weihnachtsmärkte 2020 aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnten, nahm Bad Dürrheim seine User bei einer Aktion mit auf einen virtuellen Christkindlemarkt und präsentierte dadurch auch die lokalen Händler und deren Produkte.

Aktionen wie "Kulturgärtle 2020" und ein Insta-Takeover sind außerdem bei den Storys angepinnt.

Furtwangen

Als Nächstes präsentiert sich die Stadt Furtwangen auf der Seite wir_in_furtwangen. 1027 Abonnenten folgen den 153 Beiträgen.

Die Stadt hält seine Bürger durch die Plattform auf dem Laufenden und informiert sie über Corona, Landtagswahl sowie weitere Aktionen und Neuigkeiten. Die Stadt Furtwangen macht ebenfalls während des Lockdowns Werbung für die lokalen Gastronomien und Händler.

Storys sind keine archiviert, dafür kann man sich zwei IGTV-Videos mit Bürgermeister Josef Herdner ansehen.