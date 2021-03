1 Einige Städte und Gemeinden im Kreis Rottweil sind auch auf Instagram vertreten. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Welche Neuigkeiten gibt es in den Kommunen, welche Ausflugsziele sind sehenswert, welche Veranstaltungen finden statt, sobald die Pandemie vorbei ist? Mehrere Gemeinden und Städte in unserem Verbreitungsgebiet nutzen Instagram, um Bewohner und Touristen auf dem Laufenden zu halten. Wir stellen in unserer Serie die top Accounts aus jedem Landkreis vor.

Kreis Rottweil - Für unsere Auswahl haben wir die offiziellen Accounts der Städte, Gemeinden und Landkreise verglichen. Entscheidend war dabei, ob der Account noch aktiv betrieben wird sowie die Zahl der Abonnenten.

Die Städte und Gemeinden im Kreis Rottweil sind im Vergleich zu denen in den Nachbarlandkreisen eher verhalten auf Instagram unterwegs. Gibt man die Städte- und Gemeindenamen in die Suche ein, werden meistens zuerst die Fasnetsvereine angezeigt.

Die Stadt Oberndorf beispielsweise besitzt keinen offiziellen Instagram-Account, dafür haben jedoch sowohl die narrenzunftoberndorfamneckar sowie die schantlekapelle_oberndorf mehrere hundert Abonnenten. Trotzdem sind auch im Kreis Rottweil einige Kommunen auf Instagram vertreten.

Schramberg

Den Anfang macht der Touristik-Account schrambergimschwarzwald mit 1293 Abonnenten und 107 Beiträgen (Stand: 3. März 2021). Der Feed besteht abwechselnd aus Landschaftsbildern, Ausflugszielen und Wanderpfaden, Wettbewerben, Ferienaktionen für Kinder, sowie weitere Angebote der Stadt.

Die Fasnet spielt auch in Schramberg eine große Rolle - trotz dass sie dieses Jahr aufgrund der Pandemie im kleinen Rahmen stattfinden musste. Fotos und Videos von den Umzügen und der Bach-na-Fahrt in 2019 und 2020 sind in der archivierten Story #fasnet zusammengefasst.

Corona spielt größtenteils auf der Schramberger Plattform keine Rolle.

Rottweil

Als Nächstes folgt der Account der Kreisstadt unserrottweil mit 1037 Abonnenten und 27 Beiträgen. Diese starteten fast zeitgleich mit dem Beginn der Corona-Pandemie, im April 2020, mit einem Fotoprojekt über Menschen sowie der Stadt Rottweil im Ausnahmezustand.

Die Pandemie und Posts zu "#fasnetdahoim" dominieren den Feed. Passend zu dem Hashtag hat die Stadt auch einige IGTV-Videos online gestellt.

Beiträge zur Rottweiler Landschaft oder Ausflugsziele gibt es noch keine.

Sulz

Unter 1000 Abonnenten, nämlich bei 892, liegt die Stadt sulzamneckar. 228 Beiträge finden sich im Feed.

Der "staatlich anerkannte Erholungsort", wie die Stadt auf ihrer Plattform schreibt, informiert seine Bürger durch Instagram über die neuesten Infos, Corona-Updates, Angebote, Stellenausschreibungen und Aktionen, und ist daher ein Account zur reinen Informations-Vermittlung.

Landschaftliche Fotos tauchen nur selten auf. Dafür ist das Maskottchen der Stadt, der Salzdrache Streusel, immer wieder in den Beiträgen zu sehen.

Die einzige Story stammt noch aus dem Sommer 2018 und weist auf ein Fußballspiel hin. IGTV-Videos sind keine vorhanden.