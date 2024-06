Das Camping- und Wander-Magazin Beyond Camping hat laut Pressemitteilung über 1726 europäische Camping-Urlaubsziele anhand der Anzahl ihrer Google-Suchanfragen analysiert und ausgewertet. Gleich zwei baden-württembergische Destinationen sind demnach besonders beliebt: Der Bodensee ist mit 220.000 monatlichen Google-Suchanfragen Spitzenreiter und landete auf Platz 1 des Rankings. Der Schwarzwald wiederum landete mit 45.900 monatlichen Google-Suchanfragen auf Platz 11 der Liste.

„Trend geht zu nahe gelegenen Regionen“

Neben Bodensee und Schwarzwald gehören laut Beyond Camping auch der Gardasee, Rügen, die Mosel-Region und Fehmarn zu den beliebtesten Camping-Ziele. Acht der beliebtesten Ziele liegen in Deutschland, zwei sind Seen und vier sind Inseln. Nach Deutschland zählen laut des Magazins unter Campern Italien und Dänemark zu den beliebtesten Ländern.

Lesen Sie auch

In der Pressemitteilung wird eine Camping-Expertin zitiert. Sie meint: „Der Trend geht wieder mehr zum Camping in nahe gelegenen Regionen und die Camper bleiben lieber im eigenen Land. So konnten vor allem Regionen wie Lüneburger Heide, Rügen, Mosel und Allgäu an Beliebtheit gewinnen.“