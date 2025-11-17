Top 100-Ranking: Magazin kürt Richter zum einflussreichsten Künstler 2025

Gerhard Richter ist «plötzlich wieder einmal der Künstler der Stunde», findet das «Monopol»-Magazin. Jedes Jahr würdigt es wichtige Persönlichkeiten in der Kunstwelt. Wer ist noch dabei?
Berlin - Das Kunstmagazin "Monopol" hat den deutschen Maler Gerhard Richter (93) zum einflussreichsten Künstler des Jahres gekürt. "Seine Hauptwerke sind im kollektiven Gedächtnis so fest verankert, dass man sie sogar in Briefmarkengröße noch wiedererkennt", schreibt das Magazin in seiner Dezemberausgabe, die am Freitag erscheint.