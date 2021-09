1 Der Mainfloor im Top 10 in Balingen wird schon bald wieder gefüllt sein. Foto: Treffpunkt Gastronomie GmbH

Gute Nachrichten für das Partyvolk - am Freitag, 1. Oktober, öffnet das Top 10 in Balingen nach fast 19-monatiger coronabedingter Pause wieder seine Türen. Gefeiert wird am ersten Wochenende unter dem Motto "Welcome Back - Wir starten wieder durch". Doch was müssen die Gäste beachten? Dirk Bamberger, Betreiber der Diskothek, beantwortet die wichtigsten Fragen.















Balingen - Auf die Veranstaltung kommt nur, wer eine Impfung, eine Genesung oder einen negativen PCR-Test nachweisen kann. Der Test darf maximal 48 Stunden alt sein. Ein Schnelltest ist für den Einlass nicht zulässig. Auf der Website der Diskothek wird außerdem darauf hingewiesen, dass keine Kopien des Impfbuches akzeptiert werden. Wie bereits vor der Pandemie müssen Gäste den Personalausweis oder Pass am Eingang zeigen.

Keine Maskenpflicht auf der Tanzfläche

Wie sieht es mit der Maskenpflicht aus? Diese besteht laut Corona-Verordnung grundsätzlich - auch im Top 10. Erforderlich ist eine medizinische oder eine FFP-Maske. Diese müssen im Eingangsbereich, an der Garderobe, an der Kasse und auf der Toilette getragen werden. Getanzt werden darf ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstand. Auf der Tanzfläche und in den Verzehrbereichen ist man laut Bamberger von der Pflicht, eine Maske zu tragen, befreit. Auch beim Alkoholausschank gebe es keine coronabedingten Einschränkungen.

"Wir freuen uns, wieder eröffnen zu dürfen", berichtet der Club-Betreiber freudig. Insgesamt dürfen am ersten Oktober-Wochenende rund 1300 Personen in die Diskothek im Balinger Industriegebiet eingelassen werden. Dies sei abhängig von der Lüftungsstärke, so Bamberger. Registrieren können sich die Besucher mit der Luca-App, die jeder Gast schon vor dem Besuch heruntergeladen haben sollte.

Karten gibt es an der Abendkasse

Zuletzt geöffnet hatte das Top 10 in Balingen am 7. März 2020. Daher fiebern bereits viele Interessierte der Comeback-Party entgegen, sagt Bamberger. Trotzdem kann man keine Karten für die Veranstaltung im Voraus reservieren, sondern wie im Top 10 üblich an der Abendkasse kaufen.

Trotz einigen Specials wie einer LED-Show oder Stelzenläufer ist sich der Betreiber sicher: "Die Leute sind froh, wenn sie einfach wieder feiern dürfen - da brauchen wir keine großen Aktionen."