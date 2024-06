1 Was lesen die Nagolder am liebsten? Foto: Thomas Fritsch

Was sind die Lesetrends in Nagold? Welcher Roman ist besonders beliebt? Ein Blick auf die Top 10 der Ausleihen in der Stadtbibliothek gibt Aufschluss.









„Gefragt sind Krimis und Thriller, sogenannter Cosy-Crime, auf Deutsch Kuschel-Krimi, also nicht zu harte Kost“, sagt Anna-Sophie Dannecker von der Stadtbibliothek Nagold über die am meisten ausgeliehenen Romane im vergangenen Jahr. Von Pierre Martin sind gleich zwei solcher „Kuschel-Krimis“ in den Top 10, die in Südfrankreich spielen.