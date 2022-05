1 Traditionell wird am Vatertag mit dem Bollerwagen durchs Land gezogen. Foto: dpa

Zum Vatertag gehören traditionell Bier, Bollerwagen und Lust auf eine Wanderung mit Freunden. Das Vatersein ist dagegen nicht obligatorisch. Und auch wenn der Schwarzwald sich dazu anbietet: Wer auf die klassische Bierwanderung keine Lust hat, dem wollen wir hier eine Auswahl alternativer Ausflugsziele aus unserem Verbreitungsgebiet ans Herz legen.

1. Die Linkenboldshöhle in Onstmettingen

Der Vatertag bietet die nahezu einmalige Möglichkeit, die Linkenboldshöhle in Onstmettingen bei Albstadt zu besichtigen. Die fast 140 Meter lange Höhle ist den Großteil des Jahres entweder komplett gesperrt, um die dort lebenden Fledermäuse zu schonen, oder nur auf Anfrage und kostenpflichtig zu besichtigen. Alljährlich an Christi Himmelfahrt zwischen 9 und 17 Uhr öffnet die nach dem Berggeist Linkenbold benannte Höhle jedoch ihre Pforten. Bewirtet und durch die Höhle geführt werden Besucher von Mitgliedern des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Onstmettingen.

Anreise: Zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Weitere Infos: onstmettingen.albverein.eu

2. Beef ‘n‘ Beer-Vatertagsgrillen in Bad Liebenzell

Bier und Grillen passen zum Vatertag wie die Faust aufs Auge. Im Kur- und Erlebnispark Bad Liebenzell gibt es am Donnerstag beides zur Genüge. Zwischen 11 und 14.30 Uhr gibt es hier Spezialitäten vom Grill, Getränke und dazu multiinstrumentale musikalische Unterhaltung mit dem Duo Jay-Double-U.

Adresse: Kurhausdamm 2 - 4, 75378 Bad Liebenzell

Weitere Infos: kurhaus-bad-liebenzell.de/

3. Altheimer Bockbierfest

Auf dem Festgelände im Horber Stadtteil Altheim wird beginnend an Christi Himmelfahrt das Bockbierfest von der Musikkapelle Altheim ausgerichtet. Bis Sonntag finden sich hier Musik, Essen und natürlich Bockbier. Am Vatertag spielt zunächst die Blasmusik-Gruppe Biobrass aus Lauben auf, gefolgt von der Tanz- und Partyband Happy Melody aus dem Glottertal im Südschwarzwald.

Adresse: Brühlbachstraße 16/1, 72160 Horb a. N.ckar

Weitere Infos: musikkapelle-altheim.de/

4. Vatertagswanderung über die Hossinger Leiter

Wer gerne wandert, den Bollerwagen aber zu Hause lassen will, dem sei die Vatertagswanderung mit Schwäbischen Albverein Laufen ans Herz gelegt. Über mehr als zehn Kilometer hinweg geht es vom Alten Postplatz in Laufen über die Hossinger Leiter mit Ziel beim Schützenverein zurück in Laufen. Die Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Wanderbeginn ist 9 Uhr.

Adresse: Alter Postplatz, 72459 Laufen

Weitere Infos: laufen-eyach.albverein.eu/

5. Vatertagsfest in Wolterdingen

Die Musikkapelle von Donaueschingens Teilort Wolterdingen lädt am Donnerstag zum Vatertagsfest in der Festhalle Wolterdingen ein. Beginn ist um 10.30 Uhr. Das Fest endet um 20 Uhr. Musikalische Unterhaltung bieten der Musikverein Dittishausen und der Musikverein Grüningen.





Adresse: Festhallenstr. 3, 78166 Donaueschingen

Weitere Infos: Veranstaltungskalender der Stadt Donaueschingen

6. Dorffest Bittelbronn

In Haigerloch-Bittelbronn beginnt am Vatertag das Dorffest Bittelbronn, veranstaltet vom Förderverein Bittelbronn. Um 11 Uhr startet das Fest mit dem Vatertagstreff und einer Party auf dem Dorfplatz. Ab 14 Uhr folgt Live-Musik mit der Band Nachtsound und anschließendem DJ.

Adresse: Dorfplatz, 72401 Haigerloch-Bittelbronn

Weitere Infos: Veranstaltungskalender der Stadt Haigerloch

7. Weißwurstfrühstück im Naturbad Mitteltal

Im „Auszeit“, dem Kiosk und Biergarten des Naturbads in Mitteltal bei Baiersbronn gibt es zum Vatertag ab 9 Uhr ein typisch Bayerisches Frühstück mit Brezeln und Weißwürsten. Das erste Bier zum Frühstück gibt es dabei umsonst.

Adresse: Ilgenbachstraße 1, 72270 Baiersbronn

Weitere Informationen: naturbad-mitteltal.de

8. Vatertagshockete in Bad Imnau

Auch wenn das 9-Euro-Ticket noch nicht gilt, kann man dennoch in den Zug „Eyachtäler“ zwischen Hechingen und Eyach steigen und auf dem Weg in Bad Imnau aussteigen. Dort steigt am Donnerstag ab 11 Uhr im Kurpark eine Vatertagshockete. Dazu gibt es Blasmusik, Mittagessen, Kaffee und Kuchen.

Adresse: Badstraße 48, 72401 Haigerloch

Weitere Infos: musikverein-bad-imnau.de

9. Kehler Messdi

In Kehl lädt der lokale Einzelhandel zum 50. Kehler Messdi, beginnend am Vatertag. Auf dem Marktplatz und vor der Kirche gibt es da Musik, Tanz, Essen und einen Flohmarkt. Eröffnet werden die Festivitäten mit einer feierlichen Eröffnungsparade des Fanfarenzuges Kehl über das gesamte Gelände.

Adresse: Hauptstraße 54A, 77694 Kehl

Weitere Infos: kehler-messdi.de

10. Kühlenbergfest der Freiwilligen Feuerwehr Emmingen

Frohe Stunden in geselliger Runde erhofft sich die Freiwillige Feuerwehr Nagold Abteilung Emmingen beim Kühlenbergfest. Nach einem Gottesdienst im Grünen um 9.30 Uhr beginnt die Hocketse auf dem Nagolder Kühlenberg mit Essen und Getränken nach bewährter Art. Am Nachmittag gibt es dann Kaffee und Kuchen.

Adresse: Kühlenberg, 72202 Nagold

Weitere Infos: Veranstaltungskalender der Stadt Nagold

