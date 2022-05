1 ZDF-Reporter Nils Kaben (links) und Toni Kroos gehen wohl vorerst getrennte Wege. Foto: IMAGO/Moritz Müller/IMAGO/Moritz Mueller

Die meisten Sport-Interviews laufen reibungslos ab, verschwinden oftmals sogar in der Versenkung. Das TV-Interview mit Toni Kroos im ZDF fällt nicht in diese Kategorie. Nach dem Ausraster des Fußballers stellt sich die Frage: Wie weit darf ein Journalist gehen?















Real Madrids Toni Kroos gewinnt zum fünften Mal die Champions League im Finale gegen den FC Liverpool. Schon längst gehört der gebürtige Greifswalder zu den größten deutschen Fußballern aller Zeiten. Rein sportlich ist der Fußballer natürlich über jeden Zweifel erhaben, doch wie sieht es mit dem Menschen aus?

Was ist passiert? Direkt nach Abpfiff am vergangenen Samstagabend stellt sich Kroos noch auf dem Platz den Fragen von ZDF-Reporter Nils Kaben. Nach dem neuerlichen Triumph kämpft der Mittelfeldakteur zwar nicht mit Tränen, doch die Emotionen sind dem 32-Jährigen sichtlich anzumerken. Kaben stellt also die erste Frage. Der erfahrene Reporter möchte wissen, ob es nicht unfassbar sei, zum fünften Mal den Titel gewonnen zu haben. Kurz und knapp bejaht Kroos die Frage. Kaben stellt seine nächste Frage und trifft damit zunächst ins Schwarze.

Die Stimmung kippt

Toni Kroos nutzt die Antwort, um die Einzigartigkeit des Titels herauszuheben, denn es seien zum ersten Mal alle Kinder des 32-Jährigen im Stadion gewesen. Ein unglaubliches Gefühl für den 32-Jährigen und die perfekte Frage des ZDF-Reporters. Bis zu diesem Punkt lief also alles glatt. An das Interview würde sich wenige Tage später keiner mehr erinnern, es würde einfach in der Versenkung verschwinden. Doch so sollte es nicht kommen. Nach nur 45 Sekunden bricht Toni Kroos das Interview ab, die Nerven liegen blank. Doch wieso?

Nils Kaben möchte mit seinen nächsten und zugleich auch letzten Fragen wissen, ob es für den 32-Jährigen überraschend gewesen sei, dass Real Madrid während des Finals so in Bedrängnis geraten ist. Kroos platzt der Kragen: "Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen." Sichtlich genervt stürmt der Mittelfeldspieler davon, möchte kein Wort mehr mit dem Reporter wechseln. Beim Vorbeigehen am Mikrofon fügt Kroos noch an: "Ganz schlimm, ganz schlimm. Du stellst erst drei negative Fragen. Da weißt du schon, dass du aus Deutschland kommst."

Im Anschluss übernimmt - unter den Worten von Kroos - die Dazn-Reporterin Laura Wontorra das Zepter und macht es deutlich besser. Ob sie aus den Fehlern ihres Kollegen gelernt oder einfach nur die Situation richtig analysiert hat, ist nicht klar. Jedenfalls ist Kroos nichts mehr vom Zorn anzumerken.

Sind die Deutschen zu negativ?

Doch ist Nils Kaben mit seinen Fragen wirklich zu weit gegangen. Liegt es in der Natur der Deutschen, alles negativ zu sehen? Der ZDF-Sportchef nimmt seinen Reporter in Schutz: "Vielleicht hätte der Kollege noch etwas bei den Emotionen bleiben und ein wenig später zum Kern des Spiels kommen sollen. Grundsätzlich waren die Fragen berechtigt und kein Grund, das Interview abzubrechen."

Sicherlich, die Fragen des ZDF-Reporters hätten besser gewählt sein können. Kaben hat in der Situation einfach das nötige Feingefühl gefehlt und er hat nicht ausreichend auf die Reaktion von Kroos geachtet. Doch der Job des Journalisten ist es nicht, den Befragten in das bestmögliche Licht zu rücken. Bei einem Interview treffen nun mal zwei Absichten aufeinander und das muss sowohl dem Reporter als auch dem Interviewten klar sein. Der Journalismus dient nicht als PR-Maschine.

Reaktion überzogen

Vielleicht ist Kroos, der seit 2014 in Spaniens Hauptstadt spielt, einfach an die Fragen der dortigen Reporter gewöhnt. Den Deutschen hängt auch im Ausland oft das Vorurteil an, gerne den Makel zu suchen und zu finden. Klar ist, die Fragen sind zwar durchaus berechtigt, doch in dieser Situation falsch gewählt. Jedoch kein Grund, das Interview abzubrechen und den Reporter derart bloßzustellen. Das spricht nur für eine verzerrte Wahrnehmung des Berufs.

Ob deutsch hin oder her, beim Journalismus geht es nicht rein um die Unterhaltung. Womöglich ist es Wontorra, die auch in Formaten wie "Ninja Warrior" und "Grill den Hensler" auftritt, schlichtweg einfacher gefallen, Toni Kroos den von ihm erwarteten Unterhaltungsfaktor zu geben.

Klopp-Hype auf der Insel: „Ich liebe euch alle“

Derweil schreibt Jürgen Klopp trotz der Niederlage im Finale gegen Real Madrid weiter positive Nachrichten. „Das ist das beste Zeichen, das du erhalten kannst: du musst nicht gewinnen, du musst nur alles geben, was du hast, alles auf dem Platz reinwerfen und die Menschen Liverpools lieben dich“, befand Klopp bei der Parade zum Saisonabschluss.

„Ohne Zweifel gibt es keinen anderen Klub, der das Champions-League-Finale am Abend vorher verloren hat, bei dem die Leute hier in dieser Gemütslage erscheinen. Absolut überragend“, erklärte der 54 Jahre alte Trainer auf der Internetseite der Reds. „Das ist der beste Klub der Welt – es kümmert mich nicht, was andere Leute denken.“

Und bei so viel Liebe und Gegenliebe ist es nur schwer vorstellbar, das Jürgen Klopp irgendwann einmal einen anderen Verein trainieren könnte. Seinen Vertrag bei den Reds hatte er im April bis 2026 verlängert. Die Fans singen dieser Tage den Klopp-Song: „Im so glad, Jurgen is a Red“ zur Beatles-Melodie von „I Feel Fine“ und der Klopp-Hype nimmt immer neue Züge an.

