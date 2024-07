Bei der Tonbachtal-Beleuchtung am Samstag, 27. Juli, erstrahlt das Tal in einem Lichtermeer.

Das Tonbachtal wird alle zwei Jahre, im jährlichen Wechsel mit dem Buhlbachtal, beleuchtet. Monatelange bereiten Ehrenamtliche den Abend vor und entwerfen die fantasievollen Kerzenmotive, die das Tonbachbachtal ab 20 Uhr erstrahlen lassen.

So erleuchtet am Samstag ein Lichtermeer aus 50 000 Kerzen und fantasievollen Lichtmotiven das Tonbachtal, heißt es in einer Mitteilung der Baiersbronn Touristik. Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm.

Selbstgebaute Gebilde aus Holz, Metall oder Stein werden genutzt, um die Lichter in Szene zu setzen. Auch der Tonbach selbst ist Teil des Schauspiels – bunte Lichter im Bachbett bringen das Wasser zum Leuchten.

An den teilweise steilen Hängen des Tonbachtals hilft Sägemehl, die Leuchtbecher mit den Kerzen motivgetreu und waagrecht zu platzieren. Ein am Boden befestigter Heißluftballon sorgt für zusätzliche Lichtstimmung, so die Baiersbronn Touristik. Musikalische Unterhaltung, ein Kinderprogramm und kulinarische Angebote runden den Abend ab.

Fassanstich um 19 Uhr

Bürgermeister Michael Ruf und Tourismusdirektorin Christina Palma Diaz eröffnen das Fest offiziell um 19 Uhr mit dem Fassanstich am Hauptfestplatz beim Tennis-Club Grün-Weiß Tonbach.

Die Bewirtung übernehmen die Feuerwehr Tonbach, der Seidtenhof und der Verein Baiersbronner Landwirtschaft, der SSV Schönmünzach und der Förderverein des SSV Schönmünzach, die Alevitische Gemeinde Freudenstadt, Filip Rozic sowie der Tennis-Club Grün-Weiß Tonbach. Eine musikalische Umrahmung lädt die Gäste zum Verweilen ein.

Der Eintritt kostet sechs Euro pro Person, für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

Regelmäßiger Shuttlebus

Für die An- und Abfahrt wird ein Shuttlebus eingerichtet. Ab 17 Uhr fährt jede halbe Stunde ein Sonderbus vom Bahnhof Baiersbronn nach Tonbach. Von Buhlbach über Obertal und Mitteltal sowie ab dem ZOB Freudenstadt über den Marktplatz und Friedrichstal wird ebenfalls ein Sonderbus eingerichtet. Auch für die Rückfahrt sind Sonderbusse im Einsatz. Die Durchfahrt ins Tonbachtal ist ab dem Hotel Waldlust mit dem Auto von 17 bis 1.30 Uhr nicht möglich.

Weitere Infos: www.baiersbronn.de/tonbachtalbeleuchtung