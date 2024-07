Tonbachtalbeleuchtung bei Baiersbronn: Dauerregen löscht viele Lichtermotive kurz nach dem Anzünden

18 Bei der Tonbachtalbeleuchtung regnete es in Strömen. Viele Besucher schreckte das aber nicht ab. Foto: Schwark

Dürre und Trockenheit wie noch vor zwei Jahren waren diesmal kein Problem. Dafür mussten die Veranstalter der Tonbachtalbeleuchtung am Samstag mit Dauerregen kämpfen. Viele der kleinen Lichter wollten durch die Nässe nicht richtig brennen.









Und wieder fiel in diesem Sommer eine Großveranstaltung ins Wasser. Diesmal hat es die Tonbachtalbeleuchtung getroffen. Für die Tonbacher Bürger und Vereine sah es zunächst so aus, als wäre ihre Arbeit umsonst gewesen. Doch nach und nach strömten die Besucher in großer Zahl nach Tonbach.