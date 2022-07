1 Das Feuerwerk ist abgesagt, aber die angekündigten 40 000 Lichter sollten reichen für einen stimmungsvollen Abend. Foto: Schwark

Einen Tag vor Beginn der Großveranstaltung hat die Baiersbronn Touristik die Notbremse gezogen – und das Feuerwerk bei der Tonbachtal-Beleuchtung abgesagt.















Baiersbronn - "Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit der vergangenen Wochen haben wir heute gemeinsam mit allen beteiligten Partnern schweren Herzens entschieden, bei der Tonbachtal-Beleuchtung auf das Höhenfeuerwerk zu verzichten", teilte die Baiersbronn Touristik am Freitagnachmittag mit.

"Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem Engagement unserer Vereine und Partner sowie dem traditionellen Ballonglühen und der Illumination des Tonbachtals ein wundervolles gemeinsames Fest feiern können", heißt es weiter, und: "Herzlichen Dank an alle engagierten Helfer und Partner, die dieses Fest ausmachen und für ein einzigartiges Erlebnis sorgen."

Sonderbusse im Einsatz

Die Tonbachtal-Beleuchtung beginnt an diesem Samstag um 19.30 Uhr mit dem Fassanstich am Hauptfestplatz beim Tennis-Club Grün-Weiß. Ein Lichtermeer aus 40 000 Kerzen und fantasievollen Motiven erleuchtet das Tal. Ein am Boden befestigter Heißluftballon sorgt für zusätzliche Lichtstimmung.

Begleitet wird die Veranstaltung von einem vielfältigen Rahmenprogramm. Die Vereine des Tonbachtals bewirten Gäste und Einheimische an den Ständen entlang des Festgeländes. Sonderbusse aus Freudenstadt, Obertal und Baiersbronn sind im Einsatz.