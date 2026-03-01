Ton im Wahlkampf wird schärfer: „Rotzfrech“ - Manuel Hagel attackiert Cem Özdemir

Der Ton im Wahlkampf wird auf den letzten Metern schärfer. Hagel greift seinen grünen Kontrahenten an.
Eine Woche vor der Landtagswahl hat CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel seinen grünen Kontrahenten Cem Özdemir scharf angegriffen - und ihm Unehrlichkeit vorgeworfen. „Er verspricht Dinge, die seine eigene Partei niemals mitgehen wird. Das ist nicht ehrlich“, sagte der CDU-Landesvorsitzende der „Welt“ in einem Interview. „Nicht ehrlich ist es auch, wenn der grüne Spitzenkandidat nun rotzfrech behauptet, dass die grüne Partei „Auto kann“.“ Dabei sei der Kampf gegen das Auto „geradezu der Gründungsmythos der Grünen“, so Hagel.