1 Beide wieder dabei: Tom Holland und Zendaya. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/AP/dpa Nach dem Ende des letzten «Spider-Man»-Abenteuers muss Peter Parker nicht nur wie üblich gegen Schurken kämpfen - er hat auch einiges zu verarbeiten. Ein erster Trailer gibt Einblicke.







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Los Angeles - Ein Neuanfang, ein bisschen Herzschmerz - und natürlich viel Action: Der erste Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" gibt einen Vorgeschmack auf den neuesten Superhelden-Streifen aus dem Marvel-Universum. Tom Holland muss in seiner Paraderolle als Peter Parker Jahre nach den Ereignissen aus "Spider-Man: No Way Home" erneut gegen Widersacher kämpfen - und hat auch persönlich an ein paar Themen zu nagen.