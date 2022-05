2 Tom Cruise spielt wieder den Kampfpiloten Pete Mitchell, Codename Maverick. Foto: Paramount Pictures

Tom Cruise als Kampfpilot Pete Mitchell, Codename Maverick, ist zurück: Top Gun 2 ist in den Kinos angelaufen. In Rottweil allerdings noch nicht.















Seit drei Jahren ist Fortsetzung von „Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel“ (1986) bereits fertig produziert. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Kino-Premiere aber immer wieder verschoben. Doch das Warten hat ein Ende.

Offiziell seit Donnerstag (26. Mai) fliegt „Maverick“ wieder im Kampfjet durch die Lüfte. In manchen Kinos wie zum Beispiel in Oberndorf am Neckar oder Villingen-Schwenningen läuft der Blockbuster bereits seit Mittwoch. Wo überall "Top Gun: Maverick" läuft - und wieso (noch) nicht in Rottweil, steht am Ende des Artikels.

Top Gun: Maverick - Werden Fans des ersten Teils mit dem zweiten zufrieden sein?

36 Jahre nach Teil eins erhält der Kino-Besucher mehr als solide Hollywood-Kost. Wer Teil eins toll fand, der wird Teil zwei lieben. Die Action-Szenen in der Luft sind allein das Eintrittsgeld wert. Wenn dann noch der Sound stimmt, fühlt man sich fast schon in den Sitz gedrückt, wenn Tom Cruise den Steuerknüppel hochzieht, um im Kampfjet nach oben zu steigen. Durch viele Flashbacks und vor allem auch in den ersten Filmminuten werden viele Anspielungen auf Szenen des ersten Teils gemacht. Ein Fest für Top-Gun-Fans!

Wie bewerten Film-Experten Top Gun 2: Maverick?

Auf der Film-Bewertungs-Plattform rottentomatoes erhält „Top Gun 2: Maverick" außerordentlich gute Noten. Nach 265 Kritiken steht die Wertung bei erstaunlich hohen 97 Prozent. Chris Hewitt von Minneapolis Star Tribune fasst den Film so zusammen: "Maverick stellt zufrieden, weil genau das geliefert wird, was versprochen wurde". Unser Reporter Patrick Heidmann hat sich den Blockbuster Top Gun ebenfalls angesehen und kommt am Ende zu einem nennenswerten Fazit: "Top Gun: Maverick lässt all die Comicverfilmungen, die dieser Tage sonst die großen Leinwände dominieren und die im Einerlei ihrer nur noch aus dem Computer stammenden Bilder immer austauschbarer zu werden drohen, ganz schön alt aussehen."

Kann Tom Cruise 36 Jahre nach Top Gun überhaupt noch mithalten?

Definitiv. Tom Cruise als Pete Mitchell scheint nicht zu altern. Mit fast 60 Jahren wirkt er so wie 1986. Kaum Falten. Durchtrainierter Body. Den „jungen Hüpfern“ bei Top Gun macht er als Ausbilder ohnehin immer noch etwas vor. Völlig verrückt, dass alle Schauspieler bei den Kampfjet-Szenen zumindest selbst im Cockpit saßen und die G-Kräfte auf sich wirken lassen mussten.

Welche Szene bleibt Top-Gun-Fans im Kopf?

Neben den vielen beeindruckenden Flugszenen und dem großen Finale gegen „die Feinde eines Schurkenstaates“ (wie es in der deutschen Übersetzung heißt) ist es sicher der Auftritt des am Kehlkopfkrebs erkrankten Val Kilmer. Als von der Krankheit gezeichneter „Iceman“ trifft er Maverick, um mit ihm über die Arbeit und die Ausbildung bei Top Gun zu sprechen. In Wirklichkeit steht der einstige Rivale als Freund zu Seite und hilft, ihm sein Trauma endgültig zu verarbeiten. Val Kilmer bringt durch seinen Auftritt eine Dimension in den Film, die zeigt, dass es fernab von allen Hollywood-Effekten und Superhelden doch noch eine reale Welt gibt – in der der Mensch nicht unbesiegbar ist.

Sind die Stunts und Manöver in Top Gun und Top Gun: Maverick eigentlich realistisch?

In beiden „Top Gun“-Filmen wird zwar viel getrickst. Aber etliche Aufnahmen dokumentieren auch riskante reale Flugmanöver. In zahllosen Videos nehmen Piloten und RIOs (Radar Intercept Officers) die Flugmanöver und Taktiken von „Top Gun“ und nun auch von „Top Gun: Maverick“ detailliert auseinander. Nachfolgend ein Beispielvideo für den Faktencheck.

Gibt es schon Planungen für "Top Gun 3"?

Nein, derzeit noch nicht. Wobei der Film theoretisch den Nährboden für eine weitere Fortsetzung gibt. Und Tom Cruise wurde auf den Filmfestspielen in Cannes nicht nur einmal gefragt, ob es "Top Gun 3" geben wird. „Wohin ich auch ging, waren da immer so viele Leute, die nach einem weiteren „Top Gun“ fragten“, sagte Cruise. Warten wir’s ab…

Top Gun 2: In welchen Kinos läuft er in unserer Region?

Nachfolgen stellen wir Ihnen die Kinos und die Vorstellungszeiten vor.

Balingen: Bali-Kino Fr (17:30, 20:15 und 21 Uhr), Sa (14:45, 17:30, 20:15, 21 Uhr), So (14:15, 16:45, 19, 19:30 Uhr), Di (19:30 Uhr), Mi (14:45, 16:45 und 19:30 Uhr)

Freudenstadt: Central Fr und Mi (17 und 20 Uhr), Sa und So (14:30, 17 und 20 Uhr)

Hechingen: Burgtheater-Kinos Fr und Di (20 Uhr), Sa und So (17 und 20 Uhr),

Hechingen: Schwanen-Kinos Fr, Sa und So (14:30, 17, 20:15 Uhr), Mo und Mi (17 und 20 Uhr)

Lahr: Forum Fr und Mi (17, 19:45, 20:15 Uhr), Sa und So (13:45, 17, 19:45, 20:15 Uhr)

Lörrach: Cineplex Fr-Mi (15, 17, 19:45, 15 Uhr)

Nagold: Krone-Lichtspiele Fr, Sa, So (14, 17, 20 Uhr), Mo und Mi (17 und 20 Uhr)

Oberndorf am Neckar: Kinoparadies Fr, Di, Mi (16:15 und 19:45 Uhr), Sa und So (14:15, 17:15, 19:45 Uhr)

Rottweil: Central Top Gun: Maverick wird erst ab Do gezeigt

Villingen-Schwenningen: BlueBoxx Fr (15, 17, 19, 19:45, 22:20 Uhr), Sa (14:30, 17, 20, 22:30 Uhr), So (14, 18, 20 Uhr), Mo (19:45 Uhr), Di (15:15, 19:15 Uhr), Mi (15:15, 17:45, 19:50 Uhr)

Villingen-Schwenningen: CineStar Fr (17, 20 und 23 Uhr), Sa (11:30, 14, 17, 20, 23 Uhr), So (11:30, 14, 17, 20 Uhr), Mo, Di und Mi (17 und 20 Uhr)

Weil der Stadt: Kinocenter Fr (16:30 und 20 Uhr), Mo (20 Uhr)

Wieso läuft Top Gun: Maverick nicht in Rottweil?

Kino-Sprecher Benedict Sczuka ist zwar Luftfahrt-begeistert und selbst Paragliding-Pilot, trotzdem fehlt "Top Gun: Maverick" in der Programmplanung bis zum 1. Juni, startet erst am kommenden Donnerstag. Er schreibt: „Die Gründe, warum wir den Film nicht zum Bundesstart ins Programm nehmen konnten, lagen an unseren eingeschränkten Kapazitäten von drei Sälen. Große Blockbuster-Filme müssen zum Bundesstart zu jeder Vorstellungs-Zeitschiene gezeigt werden. Es wird somit jeweils ein ganzer Saal blockiert. In unserer aktuellen Spielwochen sollten noch "Doctor Strange In The Multiverse Of Madness" und "Stasikomödie" täglich im Einsatz sein. Wenn wir dazu schon "Top Gun 2" gewählt hätten, wären alle drei Säle mit nur diesen Filmen belegt."

Dass "Top Gun: Maverick" ein großer Erfolg wird, davon ist Sczuka übrigens überzeugt: „Wir sind gespannt, ob er nach all den Corona-Lockerungen unser erfolgreichster Film werden wird. Bisher hält noch immer 'Narren' diesen Titel, nachdem diese Dokumentation über die Rottweiler Fasnet aber auch außergewöhnlich lange, nämlich bis Faschingsdienstag, bei uns lief.“

