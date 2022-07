15 Hollywoodstar Tom Cruise sah zu, wie Novak Djokovic im Wimbledon-Finale Nick Kyrgios schlug. Foto: IMAGO/i Images/IMAGO/Stephen Lock / i-Images

Schauspieler, Models und natürlich eine Menge Windsors – die Promis strömten am Final-Wochenende nach Wimbledon, um hochkarätiges Tennis zu sehen.















Link kopiert

Auf dem Center Court treten die besten Tennisspieler der Welt gegeneinander an. Ähnlich hochkarätig besetzt sind in Wimbledon aber auch die Zuschauerplätze. Am Wochenende sahen Schauspieler, Models und natürlich die Royals zu, wie bei den Damen der Publikumsliebling Ons Jabeur gegen Jelena Rybakina verlor und bei den Herren Novak Djokovic gegen Nick Kyrgios seinen vierten Wimbledon-Titel in Serie holte.

In der „Royal Box“ kamen Herzogin Kate, Prinz William und ihr Sohn Prinz George aus dem Winken gar nicht mehr heraus. Hollywoodstar Tom Cruise saß im Publikum, genauso wie „Vogue“-Chefin Anna Wintour und die Sängerin Ellie Goulding. In unserer Bildergalerie sehen Sie die prominenten Wimbledon-Zuschauer.