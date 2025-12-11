Tom Bierer im Interview: So steht es um die Sanierung des Freiburger Tierheims

Tom Bierer betreibt in Riegel eine Hundeschule und ein -hotel. Er ist zudem Vorsitzender des Freiburger Tierschutzvereins.
Tom Bierer betreibt in Riegel „Toms’ Hundewelt“, eine Kombination aus Hundehotel, Hundeschule und Auffangstation. Er ist zudem Vorsitzender des Tierschutzvereins in Freiburg. Und einer von sechs Preisträgern des baden-württembergischen Landestierschutzpreises 2025. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt er Einblicke in die Sanierung des Freiburger Tierheims nach dem Silvesterbrand vor einem Jahr sowie seine Arbeit mit Problemhunden.