So bunt waren Zunftabend und Narrenhock der Eulen in Seelbach

10 Auch der Narrenhock am Sonntag war gut besucht. Foto: Kiryakova

Die Seelbacher Eulen haben es am Wochenende krachen lassen und für prächtige Laune gesorgt.









Link kopiert



Der für Sonntag geplante, große Umzug durch die Hauptstraße in Seelbach musste aufgrund der Bundestagswahl abgesagt werden. Auf Fastnacht, Hexen und allerlei närrisches Treiben wollten die Eulen dennoch nicht ganz verzichten. Am Samstagvormittag startete die fünfte Jahreszeit in Seelbach – traditionell mit dem Stellen des Narrenbaums in der Kirchstraße.