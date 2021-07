1 Erfolgreiche Prüflinge: Miroslav Lazí, Anica Papak, Jonas Leute und Adrian MusaFoto: Dörr Foto: Schwarzwälder Bote

Bildung: Schüler der Klassen zehn des AMG haben vorzeitig das Abi in Griechisch in der Tasche

Schüler der Klassen zehn des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) in Rottweil haben im Rahmen des Abiturs vorzeitig die Graecumsprüfung bestanden.

Rottweil. "Ich weiß, dass ich nichts weiß" – ganz nach Sokrates kam es den vier mutigen Kandidaten aus den Klassen zehn am AMG immer wieder vor. Dennoch ließen sie sich weder vom Anspruch der Prüfung noch den erschwerten, durch die Pandemie verursachten Bedingungen abschrecken. Nach drei Jahren Griechischunterricht wollten sie beweisen, dass sie einem Platontext im Original gewachsen sind.

Das geht natürlich nicht ohne Training – und so nahmen sie einen dreimonatigen Intensivkurs mit ihrer Lehrerin Ulrike Dörr neben allen anderen Herausforderungen der Klasse 10 auf sich – teils digital, teils in Präsenz. Täglich wurde ein Textauszug aus der Verteidigungsrede des Philosophen Sokrates übersetzt und interpretiert. Ebenso lernten die Schüler die Dialoge und die sokratische Gesprächsführung kennen. So manche Mittagspause wurde dabei geopfert. Doch neben aller Anstrengung wuchsen die Motivation und das Interesse. "Ich bin beeindruckt von der Disziplin und dem Durchhaltevermögen der Schüler – selbst am Freitagnachmittag", so die unterrichtende Lehrerin Ulrike Dörr.

Im Rahmen des schriftlichen Abiturs im Mai nahmen die Kandidaten die erste Hürde: Eine Übersetzung eines unbekannten Platontextes – in diesem Fall einem Auszug aus der Apologie des Sokrates. Im Anschluss startete die Vorbereitung für das mündliche Abitur: Eine Übersetzung ohne Lexikon. Dabei zeigte sich schnell: Gerade der Wortschatz, die Vokabeln hatten durch den langen Fernunterricht mehr als gelitten. Nun war die Identifikation mit Sokrates perfekt.

Doch Ende gut – alles gut: Am Montag meisterten sie souverän auch die mündliche Prüfung. Doch jetzt stellt sich heraus: Je mehr ich weiß, desto größer der Hunger nach weiterer Erkenntnis. Mit der Prüfung ist Griechisch also noch lange nicht abgeschlossen. Nach der Klasse zehn bleibt noch die Kursstufe, in der Griechisch eine Option ist – mit oder ohne Graecum.

Die Prüfungserfahrung und Intensität der Textarbeit haben die tapferen Kandidaten allerdings ihren Mitschülern voraus: "Das Abi in Griechisch haben wir schon in der Tasche – nun können wir die nächsten beiden Jahre Griechisch richtig genießen", sind sich Miroslav, Anica, Jonas und Adrian sicher.n Die Autoren Miroslav Lazic und Jonas Leute sind Mitglieder der Jugendredaktion