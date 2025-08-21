Tolle Knolle Sellerie: Vom Suppengemüse zum Superstar in der Spitzenküche

Knollensellerie war einst bloßer Küchenstatist. Heute wird er geräuchert, gepickelt, sogar zum Dessert gereicht – und erzählt mehr über Zeitgeist als Trüffel.

Sellerie ist ein schwieriges Gewächs. Weder Liebling noch Massenprodukt. Der Koch und Küchenbulle Tim Mälzer etwa zählt nicht zu den Freunden der Knolle. In einem früheren Podcast nannte er sie spöttisch die „Balsamico-Reduktion für Vegetarier“ – was ungefähr so viel bedeutet wie: hübsch anzusehen, aber irgendwie immer dabei, ob man will oder nicht. Damit meinte er vor allem, dass Sellerie in den vergangenen Jahren allgegenwärtig ist. Sellerie ist wie Lakritz oder Wagner-Opern: Man liebt ihn oder man hasst ihn – dazwischen gibt es erstaunlich wenig. Genauer: Es geht um Knollensellerie und nicht die Stangensellerie, die aus der Bloody Mary lugt.

Sellerie schmeckt würzig und erdig. Während manche den intensiven Geschmack lieben, schrecken andere vor dem leicht medizinisch-anmutenden Aroma zurück. Gerade das macht Sellerie zu einem kleinen Paradoxon der Küche: simpel in der Verarbeitung, komplex im Geschmack.

Schattendasein als Suppengrün

Lange Zeit fristete das Gemüse sein Schattendasein als Suppengrün, doch inzwischen erlebt die Knolle ein Comeback in der Spitzengastronomie. Immer mehr Köchinnen und Köche erkennen ihr Potenzial – als Star auf dem Teller, nicht nur als Nebendarsteller. Im alltäglichen Heimgebrauch kam das Sellerieschnitzel mit sehr gehaltvoller Café-de-Paris-Sauce in Yotam Ottolenghis Kochbuch „Flavour“ vor.

In den Spitzenküchen wird Sellerie vielfältiger eingesetzt: Alina Meissner-Bebrout aus dem Ulmer Restaurant Bi:braud dämpft, räuchert und legt das Gemüse ein oder dörrt es auch, sodass es eine wachsige Konsistenz erhält. Diesen Sommer konnte man in ihrem Restaurant gar ein Dessert mit Sellerie in Kombination mit Sauerampfer und Erdbeere probieren: unfassbar gut. Lukas Nagl am Traunsee serviert Salzsellerie fein gehobelt mit Holunder und Seeforelle, im Restaurant Raro in Schriesheim wird aus sehr jungen, kleinen Knollen ein Risotto aus Sellerie gekocht.

Es scheint wirklich, dass Sellerie immer mehr Verwendung findet. Einer der Vorreiter dieser Entwicklung ist unumstritten Sebastian Frank, der kreative Kopf hinter dem Sternerestaurant Horváth in Berlin. Für ihn ist Sellerie mehr als nur ein Wurzelgemüse. Wer die Entstehung seines Signature-Gerichts „Sellerie, reif und jung“ verstehen will, muss sich mit der Person Frank auseinandersetzen und natürlich auch mit seinen kulinarischen Wurzeln, die in Österreich liegen. Geboren 1981, wuchs Frank in Bruck an der Leitha auf, 20 Minuten von Wien entfernt, also nah dran an den Kulinarikklassikern, an Beuschel und Frittatensuppe, an Gulasch und Topfenstrudel.

So klein schrumpft der Sellerie zusammen, wenn er ein Jahr im Salzmantel im Keller gelagert wurde. Foto: Stephanie Pollak

„Ich bin in der klassischen Küche beheimatet und damit aufgewachsen. Ich habe zehn Millionen Strudeln gezogen und zig Schupfnudeln gedreht“, so Frank, der sich nach der Ausbildung mit der klassischen Wirtshausküche am Neusiedler See im sogenannten Fine Dining einen Namen machte. Gourmetküche hieß damals Stopfleber, Steinbutt, Taube und Kaviar. Es war die große Zeit der kulinarischen Statussymbole – und Frank stand mittendrin. Bis er irgendwann merkte: Eigentlich hat er keine Lust mehr, Taube für die Ewigkeit zu garen.

Doch für Frank gab es einen Moment, in dem er erkannte, dass es so nicht weitergehen kann. „Ich war schlichtweg müde“, so Frank, der, angekommen in Berlin, schauen musste, woher er die guten Luxusprodukte bekam. Und das auch in der bestimmten Menge. Die Entscheidung, daran etwas zu ändern, war rein pragmatisch. „Ich wollte fortan nur noch Produkte verarbeiten, die mit meiner österreichischen Herkunft zusammenpassen.“ Getreu der alten Regel: Verwende nur Lebensmittel, die auch die Großmutter verarbeitet hätte.

Also bediente sich Horvath an Süßwasserfisch wie etwa Karpfen oder Fleisch vom Wild. Er entwickelte eine Aversion gegen Luxusprodukte, wollte nur noch ein Fisch- sowie ein Fleischgericht im Menü haben. „Ich war fortan nicht mehr auf Zwischenhändler angewiesen. Das hat mein Leben unglaublich vereinfacht“, sagt Frank. Das war im Jahr 2012. Gerade mal drei Jahre später wird das Horváth mit dem zweiten Michelin-Stern ausgezeichnet. Und das für eine rebellische, geradlinige Küche, die Gemüse in den Mittelpunkt stellt, ohne aber auf tierische Produkte zu verzichten. Keine Exotik aus der Sicht eines Österreichers: keine Mango aus Übersee, Kartoffeln aus Brandenburg. Und eben immer wieder Sellerie!

Zu der kam Frank über Suppe. Was eigentlich ein logischer Schritt ist. Logisch, wenn man Sellerie mag. Denn fester Bestandteil eines Gemüsefonds ist nun mal Knollensellerie. „Der Duft des Suppengrüns ist etwas Tolles, Würziges, aber nur wenn man die Protagonisten zusammen betrachtet“, erklärt Frank.

„Sellerie ist einfach perfekt!“

Und so kam er auf Sellerie – und auf die zahlreichen Anwendungsgebiete des Wurzelgemüses. „Es gibt selten ein Gemüse, das sich zugleich geschmacklich unterordnen, aber auch alleine stehen kann“, so Frank. Die Größe sei gut, die Textur ebenso, man kann es frittieren, dämpfen, Portionen abschneiden. „Sellerie ist einfach perfekt!“

Sein Signature-Gericht, sein Aushängeschild, ist wie gesagt „Sellerie, reif und jung“, das für ihn eine emotionale Bedeutung hat und für einen Wertewandel im Fine Dining steht. Wie so oft entstand das Gericht durch einen Zufall: Frank buk Sellerie im Salzteig, hat dann einen über Nacht im Ofen vergessen und stellte am nächsten Tag fest, dass das Wasser aus dem Sellerie heraustrat.

So entstand die Sellerieknolle, die im Salzteig gebacken wird und dann mehr als zwölf Monate reift. Der Teig entzieht der Sellerie die Feuchtigkeit, wodurch die Knolle nach einem Jahr zu einem festen, kleinen kristallinen Stein wird, der dann wie ein Trüffel über das übrige Gericht gehobelt wird.

Das Gericht „Sellerie, reif und jung“ von Sebastian Frank. Foto: Florence Stoiber

Ein Gemüse, das nicht viel kostet, aber Geduld verlangt. Sellerie ist in Franks Küche deshalb nicht Beilage, sondern Chronist. Er erzählt davon, dass wahre Veredelung nicht mit Geld, sondern mit Zeit erkauft wird.

„Das zeigt doch auch einen Wertewandel im Fine Dining“, erklärt Frank. „Man braucht das Handwerk, Passion und Zeit.“ Das Gemüse an sich kostet gerade mal um die zwei Euro. Ihm geht es nicht um den Wert von Luxusprodukten, sondern um die Währung Zeit.

Das Restaurant

Das Horváth

Das Restaurant war die erste Fine-Dining-Adresse in Westberlin. Und ein beliebter Ort für Künstler und Kreative: Joseph Beuys, David Bowie, Iggy Pop, Helmut Newton und Jack Nicholson waren da. Seit fast 100 Jahren ist das Horváth ein fester Bestandteil des pulsierenden Kreativviertels. Die Adresse wurde bereits in den 1970er Jahren durch den österreichischen Philosophen und Schriftsteller Oswald Wiener bekannt, der hier zusammen mit Michel Würthle das „Exil“ ins Leben rief. Die Küche leitet die Künstlerin Ingrid Wiener- irgendwas zwischen Kneipe und österreichischem Wirtshaus.

Restaurant Horváth; Paul-Lincke-Ufer 44, 10999 Berlin