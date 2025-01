Toilettenhäuschen in Schwenningen: Kaum steht es da, ist es schon wieder vermüllt und verdreckt

1 Die Toilettenanlage am Busbahnhof ist neu. Das hielt aber – wen auch immer – nicht davon ab, hier Müll und Dreck zurückzulassen. Foto: Daniela Schneider

Die Toilettenanlage am Schwenninger Busbahnhof ist nigelnagelneu – und schon wieder verdreckt und vermüllt. Bei der Stadtverwaltung ist man fassungslos über das Verhalten derer, die das verursacht haben.









Erst vor wenigen Wochen wurde sie endlich fertig: Die neue Toilettenanlage am Schwenninger Busbahnhof konnte in Betrieb gehen. Nach all den Jahren, in denen es hier lediglich ein Dixihäuschen für die Busfahrer gegeben hatte, kann sie nun von allen genutzt werden, als öffentliches Toilettenhäuschen in der Innenstadt.