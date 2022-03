1 Der Angeklagte ist kein Fahrlehrer, soll aber in Lahr in einem professionellen Fahrschul-Auto praktischen Fahrunterricht gegeben haben.­ Foto: Pförtner (Symbol)

Im Lahrer Amtsgericht hat es am Mittwoch einen denkwürdigen Prozess gegeben. Er wurde ergebnislos vertagt, da die beiden Angeklagten mit zwei kleinen Kindern erschienen waren, von denen eines nach gut einer Stunde zunehmend unruhig wurde, im Gerichtssaal umherwanderte, vor sich hin brabbelte und sang.















Link kopiert

Lahr - Nun hatte es aber ohnehin bereits erhebliche Verständigungsschwierigkeiten mit den Angeklagten gegeben, die aus Syrien und dem Libanon stammen. Kommunikationsprobleme erschwerten auch die Aussage des ersten Zeugen, eines Syrers, die sich schier endlos hinzog. Dann noch das Kind, das irgendwann nicht mehr stillsitzen mochte.

Das war zuviel für Richterin Raffaela Sinz – so könne man keine Verhandlung führen, sagte sie und brach das Ganze nach eineinhalb Stunden ab. Man sieht sich nun am 16. Mai wieder – dann aber soll bitteschön für eine Kinderbetreuung außerhalb des Gerichtssaals gesorgt sein, so der dringende Hinweis der Richterin. Doch nicht bloß die Umstände der Verhandlung, sondern auch ihr Inhalt waren für das Lahrer Amtsgericht nicht gerade alltäglich.

Die Anklage

Dem Paar wird Betrug in fünf Fällen vorgeworfen, verübt im Jahr 2019 in Lahr. Die beiden sollen Menschen aus dem arabischen Raum abgezockt haben, die einen in Deutschland gültigen Führerschein wollten. Sieben Zeugen waren geladen, von denen aber nur einer seine Aussage machen konnte, ehe die Verhandlung abgebrochen wurde. Der 45-jährige sagte, dass das Landratsamt Offenburg es abgelehnt habe, seinen in Syrien ausgestellen Führerschein anzuerkennen und auf Deutschland umzuschreiben. Von einem Bekannten habe er dann gehört, dass es da einen Arabisch sprechenden Fahrlehrer gebe, der helfen könne – der Zeuge zeigte hier auf den Angeklagten. Tatsächlich habe er dann Fahrstunden bei ihm genommen – in einem dafür geeigneten Auto, das auf der Beifahrerseite Pedale und auf dem Dach ein "Fahrschule"-Schild hatte, wie der 45-Jährige auf Nachfrage der Richterin präzisierte. Theoretischen Unterricht hat es wohl nicht gegeben, dafür aber eine Theorie-Prüfung, zu der er nach Essen reisen musste, wie der Zeuge erzählte. Dort habe er in einer Art Schule auf einem Tablet die Prüfung abgelegt, wobei ihm Fragen vorgelegt worden seien, bei denen er die richtige Antwort habe ankreuzen müssen. Die praktische Prüfung habe er in Lahr absolviert, wobei sein Fahrlehrer – der Angeklagte – auch der Prüfer gewesen sei.

Für rund 20 Fahrstunden und die Prüfung habe er dem Angeklagten 1800 Euro bar in Raten übergeben. Ein bis zwei Monate nach der praktischen Prüfung habe der Angeklagte ihm vor einem Lahrer Döner-Laden dann seinen Führerschein ausgehändigt. Der habe aber "ganz anders" als deutsche Führerscheine ausgesehen, wie er später festgestellt habe, so der Zeuge.

Soweit die Zeugenaussage im ersten Fall – die anderen drei angeklagten Fälle von Führerscheinbetrug sollen sich laut der Anklageschrift, die zu Beginn des Verfahrens verlesen wurde, ähnlich abgespielt haben. Opfer sollen jeweils Menschen aus dem arabischen Raum gewesen sein, die einen deutschen Führerschein wollten, aber vom Angeklagten nur eine "Totalfälschung" erhielten. Hinzu kommt ein weiterer Fall von Betrug – die Angeklagten sollen eine Wohnung in der Reichenbacher Hauptstraße gemietet, dort aber die Miete schuldig geblieben sein. Die gesamte Schadenshöhe – also das Geld, das die abgezockten Fahrschüler wohl berappen mussten plus die Miete, die die Angeklagten nicht bezahlt haben sollen – beläuft sich offenbar auf rund 5700 Euro.

Die Angeklagten

Er ist ein 39-Jähriger aus dem Libanon, der zuletzt Shuttlebusse auf dem Düsseldorfer Flughafen fuhr und damit seinen Angaben zufolge um die 1300 Euro netto verdiente. Eine Ausbildung zum Fahrlehrer hat er nicht. Seine Partnerin ist 32 Jahre alt, kommt aus Syrien und ist Friseurin von Beruf. In Deutschland beziehe sie ihr Einkommen vom Jobcenter, zuzüglich Kindergeld, wie sie vor Gericht sagte. Die beiden wohnen inzwischen in Essen.

Die Verhandlung

Richterin Raffaela Sinz machte große Augen, als sie die Angeklagten den Saal mit zwei kleinen Kindern betreten sah. Ein wenige Woche alter Junge, den die Angeklagte meist an ihrer Brust wiegte und mit der Milchflasche fütterte. Und ein dreieinhalb Jahre altes Mädchen, das in der Verhandlung zunächst Handyvideos guckte, bei denen sie nach Intervention der Richterin den Ton abdrehen musste. Tja, aber dann wurde das Kind unruhig, kroch erst beim Papa auf den Schoß, dann bei der Mama, lief im Gerichtssaal umher, sang vor sich hin. Es war auch keine Hilfe, dass der einzige Zeuge, der drankam, kein Deutsch kann und seine – stockend vorgebrachte – Aussage mühsam von einem Dolmetscher übersetzt werden musste, der wiederum auch alles übersetzen musste, was die Richterin sagte. Dann machten noch zwei Zuhörer Ärger, offenbar zwei Bekannte des Zeugen, die in seinem Schlepptau den Gerichtssaal betraten und drinnen mit ihren Handys hantierten. Als einer der beiden die Verhandlung mit seinem Handy fotografierte, wurde es Sinz zu bunt, sie holte die zwei Zuhörer nach vorn an den Richtertisch und ermahnte sie in scharfen Ton, ihre Mobiltelefone auszuschalten.

Die Fortsetzung

Obwohl privat ein Paar, hat jeder der Angeklagten einen eigenen Anwalt. Die beiden Juristen waren ebenfalls aus Essen angereist und dürfen sich am 16. Mai nun wieder auf den 450 Kilometer langen Weg nach Lahr machen. Zumindest einer der Anwälte ließ erkennen, dass er deshalb genervt war – er habe selbst nicht gewusst, das sein Mandant mit kleinen Kindern vor Gericht auftauchen werde, sagte er entschuldigend zur Richterin.

Bei der Fortsetzung des Verfahrens gibt es noch viele Fragen zu klären, zum Beispiel, ob und wenn ja welche Rolle die Frau bei den vorgeblichen Betrügereien gespielt hat. Der einzige Zeuge sagte lediglich, dass sie beim Austausch mit dem angeblichen Fahrlehrer immer dabei gewesen sei, aber es wurde nicht klar, was sie konkret gemacht hat. Es blieb auch offen, woher der Angeklagte das professionelle Fahrschulauto hatte. Zu den Anklagevorwürfen schwiegen er und seine Partnerin.