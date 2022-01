1 Polizisten verlassen am Abend des 23. Dezembers den Tatort in Neukirch. Nun sind Details zur Tatwaffe bekannt, die der 27-jährige Sohn mutmaßlich genutzt hat. Foto: Eich

Die Ermittlungen zum Familiendrama in Neukirch, bei dem ein 61-Jähriger erschossen wurde, sind noch nicht abgeschlossen. Doch mittlerweile liegen weiteren Informationen zur Tatwaffe vor – die durchaus überraschen.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Ein Monat ist seit der schrecklichen Tat im beschaulichen Neukirch vergangen. Kurz vor Heilig Abend war in einem Haus am Rande des Ortes ein Familienvater erschossen worden – mutmaßlich von seinem 27-jährigen Sohn. Noch sind im Rahmen der Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft noch nicht alle Fragen zu dem Verbrechen und den Hintergründen geklärt – doch zumindest was die Tatwaffe betrifft, gibt es nun Neuigkeiten.