Tötungsdelikt in Tübingen

Am Donnerstagnachmittag geraten zwei Männer in Tübingen aneinander. Dabei soll einer auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Der 23-Jährige stirbt, der mutmaßliche Täter ist flüchtig.









Die Polizei in Tübingen fahndet nach einem flüchtigen Mann, der einen 23-Jährigen am Donnerstagnachmittag erstochen haben soll. Das berichten die Beamten am Abend.

Demnach geriet der 23-Jährige gegen 17 Uhr im Alten Botanischen Garten mit seinem Gegenüber zunächst in einen verbalen Streit. In dessen Verlauf soll der Unbekannte ersten Ermittlungen zufolge mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen haben. Der 23-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert, wo er kurz darauf starb.

So sieht der mutmaßliche Täter aus

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Doch die Suche blieb bislang erfolglos. Der Verdächtige ist etwa 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Jacke, einen Pullover mit schwarzer Kapuze, eine schwarze Adidas-Sporthose mit grauen Streifen sowie braune Turnschuhe getragen haben. Zudem hatte er eine schwarze Base-Cap auf. Er flüchtete in Richtung Mühlstraße.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden.