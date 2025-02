Das Tötungsdelikt liegt nun rund zwei Wochen zurück. Ein 37-Jähriger war tot in einem Haus in der Schmutterstraße aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gaben bekannt, dass der Mann getötet wurde. Von einem Täter oder einer Täterin fehlt aber bislang offenbar jede Spur.

Auch die Tatwaffe – ein Messer, wie die Behörden nach der Obduktion des Leichnams mitteilten – wurde bislang noch nicht gefunden. „Wir haben keinen Täter. Auch die Tatwaffe ist noch nicht gefunden worden“, teilte Staatsanwalt Frank Grundke auf Nachfrage mit.

5000 Euro Belohnung

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat die Staatsanwaltschaft nun für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Ermittlung oder Ergreifung von Tatbeteiligten führen, eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt. Außerdem präzisierte die Polizei in ihrer Pressemitteilung jetzt den Todeszeitpunkt: Am Samstagabend, 25. Januar, zwischen 20 und 21 Uhr, wurde der 37-Jähriger durch Messerstiche in einem angemieteten Raum in der Schmutterstraße in Trossingen tödlich verletzt.

Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird laut Pressemitteilung „unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden“. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen gedacht.

Außerdem können Zeugen der Kriminalpolizei anonym Hinweise zukommen lassen. Hierzu wurde auf der Website der Polizei Baden-Württemberg die anonyme Hinweisaufnahme über das sogenannte Business Keeper Monitoring System (BKMS) eingerichtet.

Das System wird durch das Landeskriminalamt (LKA) betreut und verspricht Anonymität und Datensicherheit - gerade denjenigen, die negative Auswirkungen auf ihre berufliche Situation oder persönliche Sicherheit befürchten, biete es den notwendigen Schutz.

Die Zugangslinks zum BKMS findet man auf der Homepage der Polizei Baden-Württemberg. Dort besteht für die Hinweisgeber die Option der Einrichtung eines virtuellen Postfachs, um einen anonymen Dialog zu ermöglichen und unter dem Schutz der Anonymität Hinweise an die Polizei zu richten.

Soko ermittelt

Nachdem die Polizei den getöteten Mann in einem Wohnhaus in der Trossinger Schmutterstraße aufgefunden hatte, laufen die Ermittlungen der Sonderkommission (Soko) „Mondschein“ bei der Kriminaldirektion Rottweil . Bei dem Gebäude handelt es sich um das ehemalige Lokal „La Luna“, das früher einmal das „Bierstadl“ und dann eine Pilsbar war und seit einigen Jahren als reines Wohnhaus dient, in dem Wohnungen und einzelne Räume vermietet wurden. Bei dem Getöteten handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um einen Mann, der die deutsche und die russische Staatsbürgerschaft hatte. Die Sonderkommission „Mondschein“ sucht weiterhin nach Zeugen und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 07 41/477-80 00 bei der Kriminalpolizei in Rottweil.

Info

Der Zugangslink:

Das Hinweisportal der SOKO Mondschein kann aber auch direkt unter dem Link https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=35oZ8C&c=-1&language=ger .