Tötungsdelikt in Stuttgart-Bad Cannstatt

6 Ermittler bei der Spurensicherung – inzwischen geht auch die Polizei von Schusswaffeneinsatz aus. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Nachdem ein 33-Jähriger am helllichten Tag nach einer Auseinandersetzung in Bad Cannstatt stirbt, gibt die Polizei einige Details bekannt. Auch zum Einsatz einer Schusswaffe, von der die Rede war.















Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten hat ein 33 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag in der Rosenaustraße in Stuttgart-Bad Cannstatt nach Angaben der Polizei tödliche Verletzungen erlitten. Auch zu einem möglichen Schusswaffeneinsatz, über den im Internet bereits spekuliert worden war, äußerten sich die Beamten.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei es gegen 15.30 Uhr zwischen dem 33-Jährigen und mehreren unbekannten Personen aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Im weiteren Verlauf sei der 33-Jährige angegangen und schwer verletzt worden. Hierbei soll auch eine Schusswaffe benutzt worden sein, bestätigte die Polizei am Donnerstagabend.

Die Polizei sucht Zeugen

Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich laut Polizeibericht vor Ort um den Schwerstverletzten, der aber noch an der Örtlichkeit verstarb. Die Täter sollen mit einem Auto geflüchtet sein. Zur Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Bislang liegen zum Tatmotiv und zu den Tätern keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei Stuttgart hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990 5778 zu melden.