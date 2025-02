1 Auf dem Parkplatz am Haus sind Bluttropfen erkennbar. Foto: /Stephan Wegner

Eine grausame Gewalttat schockiert Schramberg: Ein 20-Jähriger soll seine 54-jährige Mutter getötet haben. In den Medien wird nun von erschütternden Details zu der Tat berichtet.









Eine 54-jährige Frau wurde am Freitagnachmittag tot im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Tösstraße in Schramberg aufgefunden. Im Verdacht steht der 20-jährige Sohn der Frau, der vor Ort festgenommen wurde. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar.