Tötungsdelikt in Müllheim: Angeklagter legt Revision gegen das Urteil ein

Der wegen Totschlags verurteilte 48-Jährige aus Müllheim geht in Revision. Der Bundesgerichtshof prüft das Urteil auf Rechtsfehler. Der Mann hatte seine Frau mit einem Messer getötet.
Im Verfahren gegen einen siebenfachen Familienvater aus Müllheim kann die Verurteilung des 48-jährigen Mannes aus Afghanistan zumindest vorerst noch nicht rechtskräftig werden. Der Verurteilte hat Revision gegen die neuneinhalb Jahre Haft eingelegt, die das Landgericht Freiburg vor einer Woche verhängt hat. Das hat ein Sprecher des Gerichts nun auf Nachfrage bestätigt.