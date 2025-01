Tötungsdelikt im Rhein-Neckar-Kreis: Vergiftung von Schäferhund könnte Motiv für Bluttat sein

Upcycling in Freiburg Aus alten Stoffen und Planen entstehen Rucksäcke und Taschen

Brigitte Sachs-Wullenweber verarbeitet in ihrem Werkstattladen in der Habsburgerstraße 112 in Freiburg Stoffreste zu Taschen und Rucksäcken in knalligen Farben. Vor Ort kann man ihr beim Nähen über die Schulter schauen.