Tötungsdelikt in Balingen: Wenn rassistische Hetze an der Realität zerschellt

Nach der Gewalttat in Balingen kochte rassistischer Hass auf Facebook hoch. Jetzt ist klar: Der Verdächtige ist deutsch.
Vor wenigen Tagen hat ein 32-jähriger Mensch sein Leben verloren. Daran ist nichts schönzureden: Eine solche Gewalttat gehört aufgearbeitet und angemessen verurteilt. So jung aus dem Leben zu scheiden, völlig unverhofft und auf grausamste Art, ist unvorstellbar und nur schwer auszuhalten – insbesondere für die Familie, die den Getöteten nurmehr in Erinnerung behalten, ihn aber nie wieder zu Gesicht bekommen kann.