Tötungsdelikt: Ehefrau tot im Schlafzimmer - Ehemann festgenommen

1 Nach der Tat sicherten Einsatzkräfte Spuren. Foto: Alex Talash/dpa Ein Mann ruft den Notruf und sagt, er sei von der Arbeit nach Hause zurückgekommen und habe seine Frau tot im Schlafzimmer entdeckt. Doch die Ermittler haben erhebliche Zweifel an seiner Aussage.







Link kopiert



Ennepetal - Im Fall einer getöteten Frau in Ennepetal (NRW) rückt ihr Ehemann in den Fokus der Ermittlungen. Der 53-Jährige gelte mittlerweile als dringend tatverdächtig, teilten die Staatsanwaltschaft Hagen und die Polizei mit. Der Mann sei festgenommen worden und werde dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Mordkommission dauerten an, weitere Auskünfte wollten die Behörden nicht geben.