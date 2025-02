Tötungsdelikt an der Geißhalde: Der Schock sitzt tief in Schramberg

1 Im Keller dieses Gebäudes in der Schramberger Tösstraße soll die tote Frau gefunden worden sein. Foto: Stephan Wegner

Der Schock sitzt tief in Schramberg nach der Nachricht, dass eine 54-Jährige Mutter von ihrem Sohn umgebracht worden sein soll. Die Hintergründe zur Tat seien noch unklar, doch die Spekulationen der Nachbarn und Bekannten gehen in zahlreiche Richtungen.









Es muss was „los“ gewesen sein in Schramberg, vermuteten mehrere Schramberger, nachdem am Freitag-Nachmittag mehrere Martinshörner in der Stadt zu hören gewesen waren – doch damit rechnete dann doch keiner: Der Einsatz galt einem Tötungsdelikt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagmorgen mitteilten.